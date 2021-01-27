ثلثا سكان سويسرا يتحدثون أكثر من لغة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 12:59 مساء
جواز سفر سويسري (أ ف ب)

أظهرت دراسة رسمية حديثة أن نسبة من يستخدمون بانتظام أكثر من لغة واحدة، في سويسرا، بلغ ثلثَي السكان.

وهو مستوى غير مسبوق في هذا البلد الأوروبي، الذي يعتمد أربع لغات رسمية، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وبات 68% ممن تزيد أعمارهم على 15 عاما يتحدثون ويكتبون ويستمعون إلى الإذاعات ومحطات التلفزيون أو يتصفحون الإنترنت بلغتين على الأقل في أسبوع عادي، يستخدمونهما سواء في المنزل أو مع العائلة أو مع الأصدقاء أو في العمل أو من خلال وسائل الإعلام.

وتصل نسبة المستخدمين المنتظمين للغتين على الأقل إلى 87% في الفئة العمرية 15- 24 عاما، في حين تبلغ 36% بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما.

4 لغات
وتتفرد سويسرا في أوروبا باعتمادها أربع لغات رسمية هي الألمانية التي يتحدث بها غالبية السكان؛ والفرنسية المحكية في الغرب، والإيطالية في كانتون تيتشينو (جنوب) فيما تسود لغة الرومانش في كانتون غراوبوندن (جنوب شرق).

ولاحظت الدراسة حول اللغة والدين والثقافة، التي أجراها المكتب الفدرالي للإحصاء العام 2019 للمرة الثانية بعد العام 2014، أن «تعايش أربع لغات وطنية هو سمة أساسية لسويسرا».

وشددت الدراسة على أن «تعدد اللغات في سويسرا لا يقتصر على الدستور، بل يمارسه فعليا أيضا غالبية السكان، وهو منتشر اليوم أكثر مما كان عليه العام 2014».

وارتفعت نسبة مستخدمي أكثر من لغة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر من 64% العام 2014 إلى 68% العام 2019، متجاوزة حد الثلثين.

ومن بين هؤلاء، يستخدم 38.4% بانتظام لغتين، في حين يستخدم 21.3% ثلاثا، و6.4 % أربعا، و1.7% خمسا أو أكثر.

أما نسبة أولئك الذين يستخدمون لغة واحدة فحسب، فتراجعت من 35.6% العام 2014 إلى 32.2% العام 2019.

وتشكّل الإنجليزية اللغة غير الوطنية الأكثر استخداما في سويسرا خصوصا بين الشباب، إذ تصل نسبة مستخدميها إلى 73% في فئة 15-24 عاما، تليها الإسبانية (6%) فالبرتغالية (5%).

وتنشر الحكومة السويسرية بياناتها باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية والرومانشية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإدارة الأميركية ستوفر لقاحات ضدّ «كورونا» تكفي 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف
دولى
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال «تسميم» المعارض نافالني في أول اتصال هاتفي بينهما
دولى
المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: توقعات بخسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ...
اقتصاد
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في 2021؟