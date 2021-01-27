ثلثا سكان سويسرا يتحدثون أكثر من لغة

جواز سفر سويسري (أ ف ب)

أظهرت دراسة رسمية حديثة أن نسبة من يستخدمون بانتظام أكثر من لغة واحدة، في سويسرا، بلغ ثلثَي السكان.

وهو مستوى غير مسبوق في هذا البلد الأوروبي، الذي يعتمد أربع لغات رسمية، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وبات 68% ممن تزيد أعمارهم على 15 عاما يتحدثون ويكتبون ويستمعون إلى الإذاعات ومحطات التلفزيون أو يتصفحون الإنترنت بلغتين على الأقل في أسبوع عادي، يستخدمونهما سواء في المنزل أو مع العائلة أو مع الأصدقاء أو في العمل أو من خلال وسائل الإعلام.

وتصل نسبة المستخدمين المنتظمين للغتين على الأقل إلى 87% في الفئة العمرية 15- 24 عاما، في حين تبلغ 36% بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما.

4 لغات

وتتفرد سويسرا في أوروبا باعتمادها أربع لغات رسمية هي الألمانية التي يتحدث بها غالبية السكان؛ والفرنسية المحكية في الغرب، والإيطالية في كانتون تيتشينو (جنوب) فيما تسود لغة الرومانش في كانتون غراوبوندن (جنوب شرق).

ولاحظت الدراسة حول اللغة والدين والثقافة، التي أجراها المكتب الفدرالي للإحصاء العام 2019 للمرة الثانية بعد العام 2014، أن «تعايش أربع لغات وطنية هو سمة أساسية لسويسرا».

وشددت الدراسة على أن «تعدد اللغات في سويسرا لا يقتصر على الدستور، بل يمارسه فعليا أيضا غالبية السكان، وهو منتشر اليوم أكثر مما كان عليه العام 2014».

وارتفعت نسبة مستخدمي أكثر من لغة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر من 64% العام 2014 إلى 68% العام 2019، متجاوزة حد الثلثين.

ومن بين هؤلاء، يستخدم 38.4% بانتظام لغتين، في حين يستخدم 21.3% ثلاثا، و6.4 % أربعا، و1.7% خمسا أو أكثر.

أما نسبة أولئك الذين يستخدمون لغة واحدة فحسب، فتراجعت من 35.6% العام 2014 إلى 32.2% العام 2019.

وتشكّل الإنجليزية اللغة غير الوطنية الأكثر استخداما في سويسرا خصوصا بين الشباب، إذ تصل نسبة مستخدميها إلى 73% في فئة 15-24 عاما، تليها الإسبانية (6%) فالبرتغالية (5%).

وتنشر الحكومة السويسرية بياناتها باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية والرومانشية.