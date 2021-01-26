«سبوتيفاي» تطلق مجموعة كتب كلاسيكية صوتية

شعار «سبوتيفاي» التي دخلت سوق الكتب الصوتية (أ ف ب)

أطلقت منصة الموسيقى عبر الإنترنت «سبوتيفاي» مجموعة من الكتب الصوتية من إنتاجها الخاص، وهي كلاسيكيات معروفة يتولى قراءتها عدد من النجوم، منهم الممثلة هيلاري سوانك والممثل الكوميدي فورست ويتكر.

وقال ناطق باسم «سبوتيفاي» ردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس» إن إطلاق هذه الكتب الصوتية يندرج ضمن «الاختبارات» التي تجريها المجموعة السويدية بانتظام بهدف تحسين خدماتها لمستخدميها.

وكانت الكتب المسموعة متوافرة منذ مدة طويلة على المنصة، لكنها المرة الأولى تضع فيها «سبوتيفاي» كتبًا أنتجتها بنفسها، بعد تجربة «هاري بوتر» في الربيع الفائت.

وأُدرجت الكتب الصوتية التسعة على المنصة الجمعة، وكلها بالإنجليزية، وبينها «ذي أويكينيننغ» (الصحوة) للكاتبة الأميركية كيت شوبان بصوت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار هيلاري سوانك، والسيرة الذاتية للعبد السابق الذي تحوّل ناشطًا فريدريك دوغلاس، بصوت فورست ويتكر.

كذلك استعانت «سبوتيفاي» بنجم شبكة «يوتيوب» ديفيد دوبريك أستاذة الأدب الإنجليزي والأميركي في جامعة «هارفارد» غلندا كاربيو تحليلًا قصيرًا لكل كتاب.

ونشرت «سبوتيفاي» في مطلع مايو 2020، على منصتها نسخة صوتية من الجزء الأول من سلسلة «هاري بوتر» الأدبية قرأها عدد من المشاهير أبرزهم الممثل دانيال رادكليف الذي أدى دور الساحر الشاب ذي النظارات هاري بوتر في السينما.

ونشرت المجموعة في أغسطس الفائت، إعلانًا عن رغبتها في توظيف مسؤول عن قسم الكتب الصوتية، مما يؤشر إلى عزمها على دخول هذه السوق الذي تسيطر عليه اليوم «أوديبل» التابعة لشركة «أمازون».