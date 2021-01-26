بطل فيلم «ستاشر» يدخل «المحكمة» مع أحمد السبكي

الممثل المصري الشاب سيف حميدة (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ الفنان المصري الشاب سيف حميدة تصوير دوره في الفيلم الجديد «المحكمة».

ويجسد سيف من خلال الفيلم دور شاب مراهق في إحدى المراحل الدراسية ويعجب بفنانة قدمت فيديو كليب أثار ضجة عبر السوشيال ميديا، والتي تجسد شخصيتها نجلاء بدر.

الفيلم تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ومن إنتاج أحمد السبكي.

يشارك في بطولة الفيلم، فتحي عبدالوهاب، صابرين، محمود عبدالمغني، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، أحمد داش، مايان السيد، جميلة عوض، وكريم عفيفي.

يشار إلى أن آخر أعمال سيف حميدة كان الفيلم الروائي القصير «ستاشر» الحائز جائزة «السعفة الذهبية» من مهرجان «كان السينمائي» العام الماضي.