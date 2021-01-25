مينا مسعود يكشف تفاصيل فيلمه الجديد في مؤتمر صحفي الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 05:14 مساء
يشارك مينا بطولة فيلم «في عز الضهر» الفنانة هنا الزاهد (أرشيفية: الإنترنت)

تعقد شركة «سيغنال فيلم» مؤتمرا صحفيًّا، مساء الأربعاء، للكشف عن تفاصيل الفيلم الجديد «في عز الضهر» بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وذلك بأحد فنادق وسط القاهرة.

يحضر المؤتمر الصحفي، بطلا الفيلم مينا مسعود وهنا الزاهد، بالإضافة السيناريست كريم سرور، والمخرج مرقس عادل، والمنتج عادل سعد، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وكان المنتج عادل سعد قال في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن اقتحامه مجال الإنتاج السينمائي جاء من حبه للسينما وحبه لمصر أيضًا، حيث يتمنى أن تساهم الأعمال التي من المقرر أن ينتجها في وضع مصر على خريطة السياحة العالمية والتعريف بأهم المقومات التي تمتلكها من خلال وجوه معروفة عالميًّا مثل مينا مسعود، النجم الذي حقق نجاحًا كبيرًا، خصوصًا في آخر أفلامه «علاء الدين».

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