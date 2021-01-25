أحمد عز: أواصل تصوير «هجمة مرتدة».. وأعود لـ«كيرة والجن» بعد رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 04:01 مساء
انتهى أحمد عز أخيرًا من تصوير فيلمه الآخر «العارف» (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل النجم المصري، أحمد عز، تصوير مشاهده في المسلسل الجديدة «هجمة مرتدة»، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأشار عز في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» إلى أن التصوير يسير بوتيرة منضبطة للانتهاء منه قبل بدء موسم دراما رمضان المقبل، لافتًا إلى أنه صور عددًا كبيرًا من المشاهد الخارجية خلال رحلته الأخيرة التي قام بها هو وفريق العمل في صربيا.

ويجسد النجم المصري في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

«هجمة مرتدة» تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته، هند صبري، ماجدة زكي، صلاح عبدالله، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، ومايان السيد.

كيرة والجن
من ناحية أخرى، أكد عز، أنه انتهى من تصوير 67% من مشاهده في فيلم «كيرة والجن»، نافيًا تأجيله للعام المقبل 2022، مبديًا استغرابه من مروجي هذه المعلومات.

وأضاف أنه من المقرر أن يعود لتصوير «كيرة والجن» بعد انتهاء شهر رمضان، ليكون جاهزًا للعرض نهاية هذا العام الجاري، متمنيًا انتهاء أزمة «كورونا» خلال الأسابيع المقبلة كي يتسنى للجمهور العودة إلى السينمات.

«كيرة والجن» مأخوذ عن رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز، كل من هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل.

الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف قصصًا حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت الثورة حتى العام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

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