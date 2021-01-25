شيكو وهشام ماجد يخوضان تحديات أكثر خطورة في «اللعبة 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 02:55 مساء
بوستر مسلسل «اللعبة» (خاص لـ بوابة الوسط)

من عروض «شاهد» الأولى، يعود المسلسل الكوميدي «اللعبة» في موسم جديد بعنوان «ليفل الوحش»، مع شيكو وهشام ماجد ومن إخراج معتز التوني.

ويعلق هشام ماجد، قائلًا: «أنا مازو والبقية تغاظو»، في إشارة إلى نجاح الشخصية وتعلق الناس بها، ومطالبة الجمهور بتقديم موسم ثانٍ وثالث أيضًا من العمل.

ويوضح: «إننا نشكل عائلة في موقع التصوير، وهذا ما يلمسه الناس على الشاشة، إلى حد يشعرون أنهم دخلوا اللعبة معنا، بعضهم يشجع مازو والبعض الآخر ينحاز إلى وسيم».

ويعد ماجد الجمهور بضحك أكثر وتحديات أكبر ونجوم يتألقون في الموسم الجديد.

ومن جانبه، أشار شيكو إلى أن تقديم جزء ثانٍ من «اللعبة» شيء في منتهي الصعوبة، بسبب النجاح الكبير للجزء الأول وتعلق الجمهور به بصورة لافته، ولكننا تغلبنا على ذلك ببذل الكثير من الجهد أثناء التفكير والكتابة والتحضير، وهناك الكثير من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، بالإضافة لانضمام نجوم جدد، ومنهم رانيا يوسف، مما يقدم الكثير من التنوع ويغير مجرى الأحداث، ونأمل أن يضيف الجزء الثاني للجمهور مساحة من المتعة والبهجة.

من ناحيته، يؤكد المخرج معتز التوني، ما قاله هشام ماجد وشيكو من أن «الحلقات الجديدة مضحكة أكثر، وأترك الحكم عليها للجمهور»، معتبرًا «أننا نقدم موسمًا مشوقًا ومتماسكًا، وهذا يظهر في الإعلان الترويجي له، حيث اجتهدنا أكثر، واستفدنا من ملاحظات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخذناها بعين الاعتبار، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم».

مسلسل «اللعبة» الجزء الثاني، أشرف على فريق الكتابة فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، ومن إخراج معتز التوني، بطولة، شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، حسام داغر، ياسر محمد، دعاء رجب، منى جمال وآخرين.

مشهد من مسلسل «اللعبة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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