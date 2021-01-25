دعوة للمشاركة في معرض «مهرجان محمد كرازة» للتصوير

دعوة للمشاركة في معرض «مهرجان محمد كرازة» للتصوير (الصورة من موقع هيئة الثقافة)

دعت اللجنة المشرفة على مهرجان الفنان محمد كرازة للتصوير، الذي تقام دورته الأولى في فبراير، جميع المصورين الليبيين للمشاركة في معرض التصوير الفوتوغرافي الذي سيقام ضمن فعاليات المهرجان.

ويقام المعرض تكريمًا وعرفانًا بالتاريخ الفني المشرف لعميد المصورين الليبيين، المصور الفوتوغرافي الفنان محمد كرازة، وتأكيدًا على استمرار تواصل الأجيال، وتشجيعها ودعمها، وفق الموقع الرسمي لهيئة الثقافة على الإنترنت، الإثنين.

وأوضحت اللجنة بعض الشروط والتوصيات:

المشاركة مجانية ومفتوحة لجميع المصورين الليبيين.

أن تكون الأعمال المقدمة من تصوير المشارك نفسه، وألا تكون الصورة منقولة.

يحق لكل مصور فوتوغرافي أن يشارك بعدد 5 صور فوتوغرافية، وستختار اللجنة العدد المناسب من كل مشارك، بحسب عدد المشاركات الإجمالية التي ستصل من قبل المصورين.

يفضل أن تتناول المشاركات، التنوع الطبيعي والثقافي في ليبيا.

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لن تقبل الأعمال التي تحث على العنف وخطاب الكراهية.

تقدم الصورعلى هيئة ملفات رقمية ذات جودة عالية بدقة لا تقل عن 300dpi بصيغة JPGE بحجم لا يقل عن 5 ميغابايت، ويمكن تحميلها على Google drive وإرسال الرابط، أو إرسالها عبر الإيميل مباشرة، أو تسليمها على قرص مدمج (CD) للجنة مباشرة بمقر الهيئة العامة للثقافة، بمنطقة سيدي حسين بطرابلس.

ترسل الصور دون كتابة اسم أو لقب أو توقيع أو تاريخ أو تأطير عليها، ويفضل توضيح بيانات الصورة في ملف نصي مرفق (نوع الكاميرا، فتحة العدسة، حساسية الضوء، وقت الالتقاط، نوع العدسة، البعد البؤري).

تُميز الأعمال على أساس (قوة الفكرة، درجة الوضوح، التكوين، التعريض).

للجهة المنظمة الحق في نشر أو طباعة الصور المشارِكة في المعرض مع حفظ حق المصور بذكر اسمه عليها.

يُسمح بمعالجة الصورة بالقدر المتعارف عليه فنيًّا.

تعتبر الشخصيات التي تظهر بالصورة شخصيات موافقة سلفًا على النشر، دون أدنى مسؤولية على المنظمين.

يجب ألا تتضمن الصورة – وفقًا لتقدير المنظم وحده دون قيد – أي مادة مشينة أو استفزازية أو مشوهة أو جنسية صريحة أو ذات حساسية سياسية أو دينية أو عرضة للاعتراض أو غير ملائمة.

سيحصل كل مشارك على شهادة تقدير ومشاركة بالمهرجان من الجهة المنظمة للحدث.

آخر موعد لإرسال المشارَكات، يوم الخميس 11 فبراير 2021.

ذكرى الثورة

أوضحت اللجنة أنه سيقام معرض شامل لكل الأعمال المشارِكة لمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير المجيدة، وسيحدد يوم الافتتاح ومكانه لاحقًا، كما سيقام عدد من الورش وحلقات النقاش حول تاريخ التصوير في ليبيا، وفنون التصوير المختلفة.

وستتولى الهيئة العامة للثقافة لاحقًا طباعة كتاب يتضمن الصور المشاركة بالمهرجان.