رانيا محمود ياسين تنضم إلى «الطاووس»

رانيا محمود ياسين في كواليس تصوير «الطاووس» (خاص لـ بوابة الوسط)

انضمت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين إلى أسرة مسلسل «الطاووس»، بطولة النجم السوري جمال سليمان، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وأعربت رانيا عن سعادتها بتواجدها في هذا العمل، نظرا لكونه يعد التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان العربي جمال سليمان، هذا إلى جانب كونه التعاون الثاني الذي يجمعها بالمخرج رؤوف عبدالعزيز، معتبرة العمل معه مكسب كبير لأي فنان كونه يهتم بكل التفاصيل، ولديه ميزة رائعة وهي فن إدارة الممثل.

وأوضحت رانيا، أنه فور أن عرض سيناريو المسلسل عليها تحمست جدا له، خصوصا أن الشخصية التي من المقرر تقديمها عاشتها في الواقع بكل تفاصيلها، مؤكدة أنها لديها ثقة كبيرة في أنها سوف تكون بمثابة المفاجأة للمشاهدين في رمضان.

«الطاووس»، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، مها نصار، وفرح الزاهد، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم دور محامي مخضرم يحقق في إحدى القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.