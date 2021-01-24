لوحة لبيار سولاج تباع بـ1.5 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 10:58 صباحا
الرسام الفرنسي بيار سولاج في متحف اللوفر في باريس في 10 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن منظمو مزاد، في مدينة كان الفرنسية، بيع لوحة للرسام بيار سولاج كانت مملوكة للشاعر والرئيس السنغالي السابق ليبولد سيدار سنغور، بنحو 1.5 مليون يورو، السبت.

وقالت دار كان للمزادات إن هذه اللوحة الزيتية المرسومة على قماش الكانفاس، مع خلفية صفراء قريبة من اللون الذهبي، بيعت في المزاد بسعر 1.21 مليون يورو (1.48 مليون يورو مع المصاريف)، حسب «فرانس برس».

وأشارت الدار إلى أن اللوحة بيعت لشخص «أوروبي» شارك في المزاد عبر الهاتف، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وشارك سبعة مزايدين في المزاد، بينهم ستة عبر الهاتف، من دون أن يكون بينهم أي متحف.

ولفتت دار كان للمزادات إلى أن «السعر جيد جدا للوحة من هذا النسق». هذا العمل الذي بدأت المزايدات عليه بـ600 ألف يورو، كان مقدرا بسعر يراوح بين 800 ألف ومليون يورو، وفق دار المزادات.

وقدم بيار سولاج هذه اللوحة التي تحمل عنوان «لوحة 81×60 سم، 3 ديسمبر 1956» «لصديقه» ليوبولد سيدار سنغور بعد وقت قصير من إنجازها، كما أوضحت الدار.

وكانت اللوحة موجودة في منزل الرئيس السنغالي وزوجته في فيرسون قرب كان حيث عاش الزوجان منذ الثمانينات.

وكان الرئيس السنغالي السابق من أشد المعجبين بالرسام البالغ من العمر 101 عام.

وكتب سيغور في العام 1958 «المرة الأولى التي رأيت فيها لوحة لبيار سولاج دهشت. كأنني تلقيت ضربة في معدتي أسقطتني كما يسقط ملاكم بضربة قاضية».

وأضاف «تذكرني لوحات سولاج دائما بالرسوم الأفريقية - الزنجية وحتى المنحوتات».

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