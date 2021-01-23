الموت يغيب مؤلف روايات «ميشال فايان» المصوّرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 01:30 مساء
صورة التقطت في 14 يناير 2005 لجان غراتون وبجانبه مجسم لبطل رواياته المصورة ميشال فايان (أ ف ب)

أعلنت دار «دوبوي» للنشر وفاة مؤلّف روايات «ميشال فايان» المصوّرة، جان غراتون، بروكسل، الخميس، عن عمر يناهز 97 عاما.

وصدر 79 مجلدا من سلسلة الروايات المصوّرة، التي تتمحور على مغامرات بطل لسباقات السيارات، وكانت المجلدات التسعة الأخيرة من توقيع نجله فيليب، حسب «فرانس برس».

وتولى كتّاب سيناريو ورسّامون غير غراتون منذ 2012 تأمين استمرارية صدور مغامرات «ميشال فايان».

وقال جان لوي دوجيه، مدير تطوير العلامة التجارية التي بيعت في نهاية العام 2019 إلى دار «دوبوي»، إن نحو 25 مليون مجلد من هذه السلسلة بيعت في كل أنحاء العالم.

ووصف بيان «دوبوي» جان غراتون بأنه «آخر عمالقة العصر الذهبي للروايات المصورة الفرنسية البلجيكية».

وصدر المجلد الأول من «ميشال فايان» العام 1959. ونال غراتون أوسمة تكريمية في كلّ من فرنسا وبلجيكا.

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