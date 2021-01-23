مرة ثالثة.. تأجيل إطلاق فيلم جيمس بوند الجديد

رامي مالك يؤدي دور الشرير في الفيلم (أرشيفية: الإنترنت)

بسبب جائحة «كورونا»، تقرر تأجيل إطلاق الفيلم الجديد، من سلسلة مغامرات جيمس بوند، مرة أخرى.

وأعلنت استوديوهات «إم جي إم» أن عروض «نو تايم تو داي»، ستبدأ في 8 أكتوبر 2021، حسب «فرانس برس».

ونُشِر الإعلان عن هذا التأجيل الثالث بداية على حساب العميل السري البريطاني الشهير في شبكة «تويتر»، مرفقا بملصق الفيلم الذي يظهر فيه الممثل دانييل كريغ مرتديا بزة بوند.

وتسببت الجائحة في إقفال الآلاف من دور السينما في مختلف أنحاء العالم وأدّت إلى الإخلال بالجدول الزمني لعروض معظم الإنتاجات الكبرى، فيما ارتأى بعض الشركات عرض أفلامه بواسطة البث التدفقي للحد من خسارة الإيرادات.

الفيلم 25

كان منتجو بوند أعلنوا في الخريف أن إطلاق الفيلم الخامس والعشرين من السلسلة أرجئ إلى 2 أبريل 2021.

وأعلنت «إم جي إم» الخميس في بيان إن «نو تايم تو داي» سيعرض في 8 أكتوبر 2021.

وكان من المقرر أصلا أن يقام العرض العالمي الأول للفيلم في 31 مارس 2020 في لندن، لكنه أرجئ مرة أولى بسبب الوباء.

وفي الفيلم الذي يؤدّي فيه دانييل كريغ للمرّة الأخيرة دور العميل 007، يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا. لكن راحة باله سرعان ما تنقطع عندما يأتي صديقه القديم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» فيليكس ليتر طالبا منه المساعدة.

أما «الشرير» في القصة فيؤدي دوره الممثل الأميركي من أصل مصري، رامي مالك، الذي فاز بجائزة أوسكار العام 2019 لأفضل ممثل عن تأديته دور مغني فرقة «كوين» الشهير فريدي ميركوري.

ومن أبرز المشاركين في الفيلم أيضا الممثلان بن ويشو وكريستوف والتز والممثلات لاشانا لينش وليا سيدو وآنا دي أرماس.

وتؤدي المغنية الأميركية الشابة بيلي إيليش الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان «نو تايم تو داي».