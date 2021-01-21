هشام عباس يطرح أغنيته الجديدة «هتعمل إيه» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 05:00 مساء
بوستر أغنية هشام عباس الجديدة «هتعمل إيه» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب المصري هشام عباس أغنيته الجديدة «هتعمل إيه» مع بداية العام 2021، والتي يعود بها إلى اللون الرومانسي والعاطفي.

ويعبر هشام في الأغنية الجديدة عن حبه، وحنينه إلى حبيبه الذي غاب عنه ولا يستطيع التفكير إلا فيه.

هشام حريص دائما على تقديم أشكال غنائية مختلفة، معتبرا أن هذه الأغنية برومانسيتها تجعل المستمع يفصل عن مشاكل الواقع الذي نعيش فيه.

أغنية «هتعمل إيه» من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم ومن إنتاج شركة «مزيكا»، وتم طرحها على «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية.

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