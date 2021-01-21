بيع لوحة لبيار سولاج كانت ملكا للرئيس السنغالي ليوبولد سنغور

الرسام الفرنسي بيار سولاج في متحف اللوفر بباريس، 10 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

ستعرض لوحة للفنان الفرنسي بيار سولاج كانت ملكا للشاعر والرئيس السنغالي الأسبق ليوبولد سيدار سنغور للبيع في مزاد، السبت، في مدينة كان (غرب فرنسا)، بحسب دار «كان أنشير» منظمة الحدث.

ويقدر سعر هذه اللوحة الزيتية المرسومة على قماش الكانفاس بما بين «800 ألف ومليون يورو»، وفق دار المزادات.

وقدم بيار سولاج هذه اللوحة التي تحمل عنوان «لوحة 81×60 سم، 3 ديسمبر 1956»، «لصديقه» ليوبولد سيدار سنغور بعد وقت قصير من إنجازها، كما أوضحت الدار، وفق «فرانس برس».

وكانت اللوحة موجودة في منزل الرئيس السنغالي وزوجته في فيرسون قرب كان، حيث عاش الزوجان منذ الثمانينات.

وكان الرئيس السنغالي السابق من أشد المعجبين بالرسام البالغ من العمر 101 عام.

وكتب سيغور في العام 1958: «المرة الأولى التي رأيت فيها لوحة لبيار سولاج دهشت. كأنني تلقيت ضربة في معدتي أسقطتني كما يسقط ملاكم بضربة قاضية».

وأضاف: «تذكرني لوحات سولاج دائما بالرسوم الأفريقية-الزنجية وحتى المنحوتات».

وبالإضافة إلى هذه اللوحة، كان لدى ليوبولد سيدار سنغور أيضًا «رسم تخطيطي صغير» للرسام «حيث كتب، تحياتي بيار سولاج» وفقا لما ذكرته سولين لاينيه مفوضة المزاد.