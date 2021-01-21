نجوم بريطانيون ينتقدون تأثير «بريكست» على القطاع الموسيقي

المغني البريطاني إلتون جون عند تسلمه جائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية في كاليفورنيا، 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

انتقد أكثر من مئة موسيقي بارز اتفاق مرحلة ما بعد «بريكست» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وكتبوا في رسالة مفتوحة أنه «فشل ذريع» للفنانين.

وكتب هؤلاء النجوم ومن بينهم إلتون جون وروجر دالتري من فرقة «ذي هو» وقائد الأوركسترا سايمون راتل، في جريدة «ذي تايمز» أن فشل الحكومة في تأمين سفر دون تأشيرة للموسيقيين «سيثير غضب العديد من الفنانين»، وفق «فرانس برس».

كما وقع روجر ووترز من فرقة «بينك فلويد» وإد شيران وليام غالاغر من فرقة «أواسيس» وبراين ماي من فرقة «كوين» الرسالة التي تحدثت عن «فجوة كبيرة في حرية الحركة الموعودة للموسيقيين».

وأوضح الموسيقيون كيف أن الإجراءات الرسمية لإقامة الجولات وتصاريح العمل الإضافية للعروض البريطانية في أوروبا ستجعل «العديد من الجولات غير ممكنة، خصوصا بالنسبة إلى الفنانين الشباب الناشئين الذين يعانون أصلا جراء حظر الحفلات المباشرة بسبب كوفيد-19».

وانتقد موسيقيون وغيرهم في القطاعات الإبداعية قواعد السفر الجديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا التكتل بشكل نهائي في نهاية الفترة الانتقالية لـ«بريكست» في ديسمبر 2020.

ووقع أكثر من 263 ألف شخص حتى الآن عريضة عبر الإنترنت تطالب بسفر الموسيقيين دون تأشيرة وتصريح عمل ثقافي مع الاتحاد الأوروبي.

وألقت الحكومة في لندن باللوم على بروكسل في هذا الشأن، قائلة إن الاتحاد الأوروبي لم يعرض إمكان السفر دون تأشيرة لمدة 90 يوما للموسيقيين.

ونفى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست» معارضة حرية حركة الموسيقيين، قائلا إنه تم تقديم «مقترحات طموحة» في هذا الصدد.

وقالت وزيرة الثقافة كارولاين دينينج، الثلاثاء، إن «الباب مفتوح» إذا كانت بروكسل مستعدة «للنظر في مقترحات المملكة المتحدة المنطقية» بشأن ترتيبات التأشيرة للموسيقيين.

وشهدت بريطانيا، وهي واحدة من أكثر البلدان تضررا من الأزمة الصحية العالمية مع أكثر من 90 ألف وفاة، تدهور قطاع الموسيقى الذي تبلغ قيمته 5.8 مليار جنيه استرليني بسبب الوباء.

ويقول منظمو المهرجانات الموسيقية البريطانية إن فيروس «كورونا» دمر القطاع وحذروا أن الأحداث الصيفية السنوية قد تختفي دون مزيد من الدعم الحكومي ودون أي إشارة إلى موعد إعادة افتتاح الأماكن التي تستقبل الحفلات الموسيقية.