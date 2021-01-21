نجوم وألعاب نارية وأغانٍ لمناسبة تنصيب جو بادين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 12:03 مساء
المغنية الأميركية كايتي بيري أمام نصب لينكلون في العاصمة الفدرالية واشنطن، 20 يناير 2021 (أ ف ب)

اجتمعت مجموعة من النجوم من بينهم توم هانكس وبروس سبرينغستين وكايتي بيري بحضور الرئيس الأميركي الجديد، مساء الأربعاء، في واشنطن للاحتفال بأدائه القسم، في إطار حفلة من دون جمهور نقلتها محطات التلفزيون الأميركية الرئيسية وانتهت بعرض ألعاب نارية.

وكانت الأمسية بعنوان «سيليبريتنيغ أميركا» (الاحتفاء بأميركا) وحلت مكان السهرات الراقصة والحفلات الموسيقية التقليدية التي تقام عادة في العاصمة الفدرالية بعد تنصيب الرئيس الجديد، وألغيت هذه المرة بسبب جائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

وخلال تسعين دقيقة تعاقب عبر شاشة التلفزيون مغنون عدة في لقطات مسجلة أحيانا في مناطق أميركية أخرى، فضلا عن عامل تسليم إلى المنازل ومدرسة ومتطوع في الثامنة من العمر يدعى كافانا بيل.

فالبرنامج أراد أن يوجه تحية «إلى الرجال والنساء في هذا البلد الذين مدوه قوة وجعلوه يستمر في هذه المرحلة العصيبة»، بحسب ما قال مقدم الأمسية الممثل توم هانكس الحائز جوائز أوسكار.

ودعا الرئيس الأميركي الجديد على غرار ما قاله في خطاب القسم إلى «الوحدة»، طالبا من الأميركيين «رص الصفوف».

وفي مشهد مسجل، تغنى ثلاثة رؤساء أميركيين سابقين حضروا مراسم التنصيب في وقت سابق، بالديمقراطية الأميركية .

فقال باراك أوباما الذي كان برفقة جورج بوش وبيل كلينتون: «الأشياء التي تجمعنا كأميركيين أكثر من تلك التي تفرقنا».

وختم جورج بوش، قائلا: «السيد الرئيس، أتمنى لكم النجاح. فنجاحكم يعني نجاح بلادنا».

وحملت الأغاني المختارة رسائل إيجابية مع تطلع إلى المستقبل مثل «فيلينغ غود» التي حققت شهرتها نينا سيمون والتي أداها هذه المرة جون ليجند.

واختتمت الأمسية بأغنية «فايروورك» لكايتي بيري، التي أدتها فيما أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة الأميركية.

ونقلت غالبية المحطات التلفزيونية الكبيرة الأمسية إلا أن «فوكس نيوز» المفضلة لدى المحافظين، عرضت برنامجا أحياه مقدموها المعروفون سخروا فيه من رسالة جو بايدن.

وقال شون هانيني المؤيد الكبير لدونالد ترامب الذي يتابعه أكبر عدد من المشاهدين في البلاد «دعوات بايدن إلى الوحدة مثيرة للسخرية وخبيثة». واتهم بايدن بمحاولة فرض برنامج اليسار المتطرف و«شيطنة» ناخبي دونالد ترامب، مؤكدًا «هذا هراء».

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