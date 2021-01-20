عرض أفلام المركز القومي للسينما المصرية بساقية الصاوي الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 04:00 مساء
العروض تبدأ في السابعة من مساء الأربعاء (خاص لـ بوابة الوسط)

تتواصل، الأربعاء، الفعاليات السينمائية التي ينظمها كل من المركز القومي للسينما المصرية برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة محمد الصاوي، وذلك في تمام السابعة مساءً.

ويعرض خلال الفاعلية كل من الفيلم التسجيلي «إن عاش» إخراج محمود عبدالكافي، وفيلم «أوني» إخراج سالي أبو باشا، وفيلم «التدريبات القصوى لتحسين الأداء» إخراج ياسر شفيعي.

يشار إلى أن الفعاليات من المقرر أن تستمر حتى نهاية يناير، وتقام الأربعاء من كل أسبوع بساقية الصاوي ويقوم بتنظيمها من المركز القومي للسينما الناقدة شاهندة محمد علي، ويتم خلالها عرض مجموعة من الأفلام إنتاج المركز القومي للسينما.

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