«أمازون برايم» تدخل تعديلات على مسلسل هندي

مؤيدون للحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند يحتفلون بإطلاق ورشة بناء معبد هندوسي في أمريتسار الهندية، 5 أغسطس 2020 (أ ف ب)

وافق ممثلو وطاقم المسلسل السياسي الهندي «تانداف» الذي يعرض منذ الجمعة، على منصة البث التدفقي «أمازون برايم»، على «إجراء تعديلات» على هذا العمل، بعدما اعتبر سياسيون من الحزب الحاكم أنه ينطوي على «استهزاء» بآلهة الديانة الهندوسية.

وترافق بدء عرض المسلسل المكون من تسع حلقات، الجمعة، وهو من بطولة النجم البوليوودي سيف علي خان، مع ضجة كبيرة أثارها أعضاء الحزب القومي الهندوسي «بهاراتيا جاناتا» بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وفق «فرانس برس».

ووصل الأمر ببعضهم إلى المطالبة بحظره، معتبرين أنه تضمن «استهزاء متعمدا بالآلهة الهندوسية»، مما يسيء إلى المشاعر الدينية الهندوسية.

وأعلن مخرج «تانداف» علي عباس ظفار، مساء الثلاثاء، عبر حسابه على «تويتر» عن توجه لدى فريق الإنتاج إلى تعديل المسلسل في ضوء العاصفة التي أثارها.

وكتب المخرج على «تويتر» أن «فريق الممثلين وطاقم العمل في تانداف اتخذا قرارا بإجراء تغييرات على المسلسل» انطلاقا من «المخاوف المثارة».

وفي أحد المشاهد التي أثارت حفيظة حزب «بهاراتيا جاناتا»، تلفظ الإلهة الهندوسية شيفا عبارة «أزادي» (الحرية) في مسرحية جامعية، وهي الكلمة التي استخدمت لحشد الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام 2019 في كل أنحاء الهند.

وكان فريق المسلسل بأكمله اعتذر، الإثنين، بعدما أبلغت وزارة الإعلام والبث الإذاعي القيمين عليه بأنها تتلقى «عددا كبيرا من الشكاوى والالتماسات» في حقه، بحسب المخرج.

وأكد ظفار، الإثنين، أن «تانداف عمل خيالي، وأي تشابه مع حقائق وأشخاص وأحداث هو محض مصادفة».

ومن بين مقدمي العريضة ضد المسلسل البرلماني من حزب «بهاراتيا جاناتا» في بومباي، رام كادام، الذي زعم أنه «يحارب من أجل كرامة الهندوس ويسعى إلى عدم السماح لأحد بالتجرؤ على السخرية من الآلهة الهندوسية».

وكانت أبرز منصات البث التدفقي على غرار «نتفليكس» و«أمازون» و«ديزنيز هوت ستار» عززت وجودها في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، وسعت إلى إنتاج محتوى محلي. ولا تخضع خدمات البث التدفقي لهيئات الرقابة التي درجت على اقتطاع مشاهد من الأعمال.

وتتزايد المطالبة بإخضاع هذه الخدمات للرقابة نفسها، ومن أبرز الداعين إلى ذلك أعضاء حزب «بهاراتيا جاناتا».