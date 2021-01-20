دورة استثنائية من مهرجان «محمد كرازة» في فبراير

عقدت لجنة «مهرجان الفنان محمد كرازة»، الثلاثاء، اجتماعها الأول لوضع البرنامج العام للمهرجان.
وحسب موقع الهيئة العامة الثقافة على الإنترنت، عقد الاجتماع بمقر الهيئة، بحضور كامل أعضاء اللجنة المشكلة وفق القرار رقم 1 لسنة 2021.
وفي البداية شرح جلال عثمان، رئيس اللجنة، الاجتماع للأعضاء، والفكرة العامة للحدث، والغاية التي أسس لها، كونه مهرجانا إبداعيا سيجمع المصورين الليبيين، ويحتفي بالصورة.
واتفق أعضاء اللجنة على أن يقام المهرجان في شهر ديسمبر من كل عام، وتكرم في كل دورة شخصية أسهمت في إثراء مجال التصوير الضوئي بكل فروعه، على أن تمنح الجائزة للمصور عن مجمل أعماله خلال العام، كما أقرت اللجنة منح جائزة تقديرية كل عام لأحد مصوري الرعيل الأول، حسب موقع الهيئة.
وقال عثمان إن المهرجان سيصدر كل عام كتابا مصورا، يحمل أهم الصور، وسيقام معرض للصور، وورش عمل تدريبية، وحلقات نقاش حول المشهد الفوتوغرافي الليبي، بالإضافة إلى معرض لصور الفنان محمد كرازة بالأبيض والأسود.
وسبق أن أصدر رئيس الهيئة العامة للثقافة القرار رقم (373) لسنة 2020، والذي تم تعديله بالقرار رقم (1) 2021، والذي أشار في مادته الثانية، إلى أن يتولى جلال عثمان رئاسة اللجنة المشرفة عليه، وتكون اللجنة بعضوية كل من طارق الرويمض، وبشار الكور، وعمر الأميل، على أن تقام الدورة الأولى بشكل استثنائي في فبراير 2021.