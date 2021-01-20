دورة استثنائية من مهرجان «محمد كرازة» في فبراير

اجتماع لجنة مهرجان «محمد كرازة» (موقع هيئة الثقافة)

عقدت لجنة «مهرجان الفنان محمد كرازة»، الثلاثاء، اجتماعها الأول لوضع البرنامج العام للمهرجان.

وحسب موقع الهيئة العامة الثقافة على الإنترنت، عقد الاجتماع بمقر الهيئة، بحضور كامل أعضاء اللجنة المشكلة وفق القرار رقم 1 لسنة 2021.

وفي البداية شرح جلال عثمان، رئيس اللجنة، الاجتماع للأعضاء، والفكرة العامة للحدث، والغاية التي أسس لها، كونه مهرجانا إبداعيا سيجمع المصورين الليبيين، ويحتفي بالصورة.

واتفق أعضاء اللجنة على أن يقام المهرجان في شهر ديسمبر من كل عام، وتكرم في كل دورة شخصية أسهمت في إثراء مجال التصوير الضوئي بكل فروعه، على أن تمنح الجائزة للمصور عن مجمل أعماله خلال العام، كما أقرت اللجنة منح جائزة تقديرية كل عام لأحد مصوري الرعيل الأول، حسب موقع الهيئة.

وقال عثمان إن المهرجان سيصدر كل عام كتابا مصورا، يحمل أهم الصور، وسيقام معرض للصور، وورش عمل تدريبية، وحلقات نقاش حول المشهد الفوتوغرافي الليبي، بالإضافة إلى معرض لصور الفنان محمد كرازة بالأبيض والأسود.

وسبق أن أصدر رئيس الهيئة العامة للثقافة القرار رقم (373) لسنة 2020، والذي تم تعديله بالقرار رقم (1) 2021، والذي أشار في مادته الثانية، إلى أن يتولى جلال عثمان رئاسة اللجنة المشرفة عليه، وتكون اللجنة بعضوية كل من طارق الرويمض، وبشار الكور، وعمر الأميل، على أن تقام الدورة الأولى بشكل استثنائي في فبراير 2021.