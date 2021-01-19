«إفرح» أول دويتو يجمع أحمد سعد ووائل الفشني (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 04:00 مساء
بوستر أغنية أحمد سعد ووائل الفشني «إفرح» (خاص لـ بوابة الوسط)

يتعاون المطرب المصري أحمد سعد مع المطرب والمنشد وائل الفشني في أغنية جديدة بعنوان «إفرح».

وقال سعد،: «من زمان وأنا بسمع أغاني وائل الفشني وبتبسط وصوته خطير». وردا على ذلك أعرب وائل عن سعادته بهذا التعاون وأكد اعتزازه بسعد، قائلًا: «الوحيد في مصر اللي وقف جنبي وقت أزمتي.. أحمد سعد عمود فني لمصر».

أغنية «إفرح» طرحتها شركة «مزيكا» على «يوتيوب» وعلى جميع المتاجر الإلكترونية وهي من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي خالد نبيل.

يشار إلى أن العام 2020 شهد نجاحًا كبيرًا للفنان أحمد سعد حيث قدم عددًا من الأعمال حققت الملايين من المشاهدات، والتي من بينها أغنية «يا بخته» التي قدمها لأول مرة مع أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي محمود صبري، كما قدم مع المطرب الشعبى حسن شاكوش أغنية «100 حساب» كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.

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