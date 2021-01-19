«زنانة» مصري تواجه مشكلة في تونس والجزائر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 03:02 مساء
«زنانة» من كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع أحمد عاطف (خاص لـ بوابة الوسط)

تقدم المطرب الشاب مصري باعتذار للشعبين التونسي والجزائر على سوء الفهم الذي نتج عن تقديمه أغنية «زنانة» والتي أثارت غضبهم بسبب معنى الكلمة، حيث تلقى العديد من التعليقات التي أكدت أن معني الكلمة مسيء جدًا لديهم.

وأكد مصري «عندما قدمت الأغنية مع الملحن منعم كدويتو لم يكن المعني من الأغنية سوى المرأة التي تتحدث بكثرة، وهو المقصود من كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر وليد رياض ولم يكن المقصود منها الإساءة، خصوصا بعد أن علق الكثير أن الأغنية ستحمل تصنيف +18 في بلاد المغربي العربي، ولهذا أعلن اعتذاري عن سوء الفهم والخلط الذي حدث»، مشددًا «أكن كل الإحترام والتقدير لجمهوري في تونس والجزائر بشكل خاص».

أغنية «زنانة» من كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع أحمد عاطف وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة منذ بداية عرضها على «يوتيوب»، وحصدت أيضًا نسبة مشاهدات عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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