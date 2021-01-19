وفاة السيناريست الممثل جان بيار

جان بيار باكري التقطت له في 2 مارس 2018 لدى وصوله إلى الاحتفال الثالث والأربعين لتوزيع جوائز سيزار في باريس (أ ف ب)

علنت آن ألفاريس كوريا، مديرة أعمال جان بيار باكري، وفاة الممثل وكاتب السيناريو الفرنسي، عن 69 عاماً جرّاء إصابته بالسرطان.

وحصل باكري مع شريكة حياته أنييس جاوي على أربع جوائز «سيزار» لأفضل سيناريو، بين العامين 1987 و2012 عن عدد من الأفلام بينها «سموكينغ/نو سموكينغ» و«لو غو دي زوتر»، إضافة إلى نيله جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي عن «أون كونيه لا شانسون»، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وكان لباكري الذي يعتبر أحد وجوه المسرح والسينما في فرنسا مكانة خاصة لدى الجمهور، بفضل أدواره التي كانت تتميز بعمقها الإنساني.

ومع جاوي كتب أيضاً سيناريو عدد من الأعمال المسرحية، أولها «كوزين إي ديباندانس» (1992). وقد حققت هذه المسرحية نجاحاً كبيراً دفع إلى اقتباس فيلم سينمائي منها.