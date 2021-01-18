ساندي تطرح «بوستر» تشويقيًّا لأحدث أعمالها

آخر أعمال ساندي كان ألبوم «اتنين في واحدة» (خاص لـ بوابة الوسط)

نشرت المطربة المصرية ساندي «بوستر» تشويقيًّا لأحدث أعمالها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على «إنستغرام» وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت ساندي الجدل خلال اليومين الماضيين بعد أن قامت بإزالة كل الصور من على صفحتها على «إنستغرام»، مما جعل البعض يتكهن باعتزالها الغناء، والبعض الآخر تكهن بسرقة الحساب، ولكن وضح أنه كان جزءًا من الدعاية للعمل الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وسيكون من إنتاج شركة «جليتش».

آخر أعمال ساندي كان ألبوم «اتنين في واحدة» وضم 8 أغنيات وتعاونت فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، وهم: «خشبة مسرح» من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو، و«ريموت حياتك» من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع ديزل، و«بطلة في رواية» من كلمات أسامة محرز وألحان علاء الراوي، وتوزيع هاني ربيع، و«كان عادي» من كلمات جمال الخولي وألحان شريف إسماعيل وتوزيع هاني ربيع.

بالإضافة إلى أغنيات «طبع الشتا» من كلمات سلمى رشيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع مو الشاعر، و«كيس أسود» من كلمات محمد أبوالقاسم وألحان أحمد برازيلي وتوزيع أحمد عبدالسلام، و«الرجالة ماتت في الحرب» من كلمات وألحان ساندي وتوزيع هاني يعقوب، و«اتنين في واحدة» كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع هاني ربيع.