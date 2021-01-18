سميرة سعيد تطرح ألبومها الجديد قريبا

الألبوم يتم طرح أغنياته على مدار العام (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت النجمة المغربية سميرة سعيد طرحها ألبومًا جديدًا قريبًا.

وتعتمد سميرة طريقة جديدة عليها لطرح الألبوم الجديد، حيث تقوم بطرحه على مدار العام بالكامل من خلال أغنية أو أكثر خلال كل شهر.

وشوقت المطربة الملقبة بـ«الديفا» جمهورها بنشر صورة دعائية للألبوم من خلال حسابها على موقع «إنستغرام»، حيث كتبت: «وأخيرًا ألبوم 2021.. قريبًا».

تتعاون النجمة المغربية مع عدد من الشعراء منهم محمد القاياتي وشادي نور ومحمود طلعت وأشرف أمين ورمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبدالواحد ومحمد يحيى وحمدي الصديق ورضوان الأسمر وشادي محسن وأحمد العدل، أما الموزعون فتعاونت مع محمد مصطفى وهاني يعقوب وأمير محروس وهاني ربيع وأحمد حسام.