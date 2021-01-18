دينا الشربيني تبدأ تصوير «قصر النيل» لعرضه في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 02:30 مساء
المسلسل هو البطولة المطلقة الرابعة لدينا الشربيني (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ المخرج المصري خالد مرعي تصوير مسلسله الجديد «قصر النيل»، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك، للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج «i productions».

المسلسل بطولة دينا الشربيني في تعاون جديد بينها وبين المنتج محمد مشيش بعد «غراند أوتيل» و«زي الشمس» و«لعبة النسيان»، وهو البطولة المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، نبيل عيسى، محمد حاتم، أحمد خالد صالح، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي، وسامي مغاوري.

تدور أحداث «قصر النيل» في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة ومراحل حل لغزها.

يشار إلى أن المسلسل تم بناء ديكور خاص له، خصوصًا أنه يدور في مرحلة زمنية بعيدة، واستعان مدير تصوير العمل، هيثم الحسيني، بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

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