مهرجان «أسوان» يصدر تقرير «صورة المرأة في السينما العربية»

شعار مهرجان «أسوان» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بطباعة الإصدار الثاني للتقرير السنوي الذي يحمل عنوان «صورة المرأة في السينما العربية»، الذي يصدر ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان، بعد أن شهدت الدورة الرابعة الإصدار الأول منه العام 2020.

وأكدت إدارة مهرجان «أسوان» أن تقرير «صورة المرأة في السينما العربية» يعد أول محتوى بحثي يرصد أوضاع المرأة فيما يصدر من أفلام سينمائية في المنطقة العربية، وكيف يراها صناع هذه الأفلام كموضوع لأفلامهم؟ وكذلك كيف تعبر هي بذاتها عن نفسها فيما تقدمه من إبداع سينمائي على مستوى المضمون والذائقة الإبداعية.

وأشارت إدارة المهرجان في بيان لها: «التقرير يرصد جملة مشاركات النساء في صناعة الأفلام في المنطقة العربية، وإسهامها وحريتها في العمل والمعوقات التي تقابلها، وحقيقة المساواة بينها وبين أدوار الرجال العاملين بنفس المهام في هذه الصناعة، وذلك سعيًّا من المهرجان لتكون إصدارات هذا التقرير بعد عدة سنوات بمثابة مرجع بحثي مدقق يفيد الباحثين والدارسين لأوضاع السينما في المنطقة».

أول وثيقة بحثية

وأضاف البيان: «التقرير يقدم أيضًا معلومات تفصيلية سنوية عن حجم الإنتاج وطبيعته، وكل ما يمكن رصده من عناصر في أول وثيقة بحثية دورية لهذا الغرض، رصدها نقاد محترفون عبر نموذج موحد للرصد يتم تطبيقه على الأفلام المنتجة فى كل دولة عربية خلال عام، إضافة لمحتوى متنوع لكل ناقد حرية تحريره فيما يتعلق برؤيته لخصوصيات موضوع البحث في سينما بلاده خلال العام، ليكون التقرير السنوي الذى يصدر في كتاب باللغتين العربية والإنجليزية محتوى بحثي قادر على الرصد، قد يسهم في تصويب صورة المرأة وتطوير نظرة الصناع لها».

وقالت الكاتبة والناقدة انتصار دردير المشرفة على تحرير التقرير: «يشارك في الإصدار الثاني 14 ناقد من كبار النقاد العرب، ويطرح كل منهم رؤيته وتقييمه لوضع السينما في بلاده في ظل جائحة كورونا، وكيف عكست الأفلام التى عرضت سينمائيا أو عبر المنصات صورة المرأة؟ وهل عبرت عن أزماتها وطموحاتها وعن حقيقية دورها في مجتمعها؟ ومدى مشاركة النساء في صناعة الأفلام».

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من جهة أخرى، أكدت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة»، الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الخامسة التي كان مقررا عقدها في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، ولكن نظرا لانتشار فيروس «كورونا المستجد» تقرر تأجيل انعقادها، وسيتم الإعلان عن الموعد النهائي وفقا لقرارات مجلس الوزراء.