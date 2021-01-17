قصي حاتم يطرح «يا حبك» (فيديو)

المطرب قصي حاتم (خاص لـ بوابة الوسط)

تعاون جديد يجمع الفنان الشاب قصي حاتم مع الملحن علي صابر بأغنية جديدة حملت عنوان «يا حبك» اختارها من كلمات الشاعر رامي العبودي، مظهرًا بها مشاعر العشق والاشتياق في كلماتها وإحساسه الجميل الذي قال في مقدمتها:

ياحبك الميروح من گلـبـي

ياوجهـك الميغيب عن بالـي

ياعطرك المافارگ انفاسـي

يالكلشي بيـك ايغير احوالـي

ونفذ التوزيع الموسيقي والمكس والماستر للأغنية الفنان حسام كامل، والتي جاءت متضمنة مجموعة من الإيقاعات العراقية والموسيقى العصرية، وتم طرحها وعرضها عبر قناة قصي حاتم الرسمية على «يوتيوب»، إلى جانب توزيعها عبر جميع الإذاعات في العراق والخليج والوطن العربي، بالإضافة إلى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة، وتحت متابعة وإشراف حسن كشمولة.