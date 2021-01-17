«كوفيد-19» قد لا يعيد ماريان فايثفل للغناء مجددًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 01:35 مساء
المغنية البريطانية ماريان فايثفل في مدينة كونياك الفرنسية، يوليو 2016 (أ ف ب)

كشفت المغنية البريطانية ماريان فايثفل لجريدة «ذي غارديان» أنها قد لا تستطيع العودة يوما إلى الغناء بسبب تبعات إصابتها بحالة خطرة من «كوفيد-19» في أبريل.

ومكثت أيقونة الروك في الستينات البالغة 74 عاما، ثلاثة أسابيع في المستشفى في أبريل، بعدما تعرضت لمضاعفات خطرة جراء إصابتها بـ«كوفيد-19»، مما شكّل تهديدا على حياتها، وفق «فرانس برس».

وقالت في مقابلة مع «ذي غارديان» قبل إطلاق ألبومها المرتقب «شي ووكس إين بيوتي» في أبريل المقبل، والذي سجّلته قبل إصابتها بالفيروس «كل ما أعلمه هو أني كنت في مكان مظلم، كان ذلك أشبه بالموت».

ورغم زوال الخطر على حياتها، أوضحت المغنية أن «الرئتين لا تزالان في وضع سيئ» لديها كما أنها لا تزال تستعين بجرعات من الأكسجين، مشيرة إلى أنها عاجزة حاليا عن الغناء. وقالت «أتت طبيبة لرؤيتي وأبلغتني بأنها لا تظن أن رئتيّ ستتعافيان يومًا».

وأضافت «لن أستطيع الغناء يوما ربما، قد يكون كل شيء انتهى. سأعيش اضطرابا هائلا إذا ما حصل ذلك».

وتبقي المغنية التي تخطت أزمات شتى من مشكلات الإدمان ومحاولة الانتحار وحياة التشرد والسرطان، على الأمل في أن تعيد «معجزة» لها صوتها.

ودخلت ماريان فايثفل عالم الشهرة في سن السابعة عشرة مع أغنيتها «أز تيرز غو باي» التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشاردز من «رولينغ ستونز».

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