وفاة أسطورة التانغو الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس متأثرا بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 12:33 مساء
امرأة تمشي أمام لوحة جدارية مرتبطة برقصة التانغو في بوينس آيرس، 24 أغسطس 2020 (أ ف ب)

غيّب الموت الراقص ومصمم الرقصات الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس الذي يُعتبَر أسطورة التانغو الذي توفي عن 89 عامًا بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب ما أعلنت عائلته.

وكتبت ابنته جوهانا كوبس على «فيسبوك» أن «كل شيء حصل بسرعة كبيرة». وأضافت «والدي مات.. سيظل دائمًا يتألق بين النجوم وإلى الأبد في تاريخ رقص التانغو».

وأصيب الرجل الثمانيني في ديسمبر الفائت بالفيروس، وفق «فرانس برس».

واشتهر خوان كارلوس كوبس، المولود في 31 مايو 1931 في بوينس آيرس، بأنه جعل من رقصة التانغو أسلوبًا كاملًا للرقص، ونقل هذه الرقصة الشعبية إلى أهم المسارح العالمية.

وشكل كوبس ثنائيًّا أسطوريا في مجال رقص التانغو مع ماريا نيفيس. ومع أن حياتهما الزوجية استمرت من العام 1964 إلى العام 1973، استمرا في الرقص معًا حتى العام 1997.

وسارت ابنته جوهانا على خطاه وكانت شريكته في الرقص على مدى نحو 20 عامًا.

واعتزل خوان كارلوس كوبس الرقص العام 2015.

وذكّرت وزارة الثقافة الأرجنتينية عبر «تويتر» بأن كوبس «تألق في برودواي وحظي بالإعجاب في أوروبا، وشكل ثنائيًّا راقصًا لا يُنسى مع ماريا نيفيس وقدم عروضًا لا مثيل لها».

كذلك نعته «بروتانغو»، إحدى أهم جمعيات الترويج للتانغو، واصفة إياه بأنه «أسطورة رقص التانغو»، مذكّرة بأنه «علّم أجيالًا من الفنانين وعرّف العالم بأسره بعروض التانغو المبتكرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن
دولى
عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
وليامز: ملتقى الحوار يصوت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة الموقتة الإثنين
ليبيا
الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
أول رحلة لـ«طيران البراق» تصل إلى الإسكندرية من مطار بنينا
ليبيا
استعداد الولايات المتحدة لحفل تنصيب بايدن.. ترامب يختفي ووضع استثنائي منذ 150 ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق هاتف «سامسونغ» الجديد.. والسعر مفاجأة