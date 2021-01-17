وفاة أسطورة التانغو الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس متأثرا بـ«كورونا»

امرأة تمشي أمام لوحة جدارية مرتبطة برقصة التانغو في بوينس آيرس، 24 أغسطس 2020 (أ ف ب)

غيّب الموت الراقص ومصمم الرقصات الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس الذي يُعتبَر أسطورة التانغو الذي توفي عن 89 عامًا بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب ما أعلنت عائلته.

وكتبت ابنته جوهانا كوبس على «فيسبوك» أن «كل شيء حصل بسرعة كبيرة». وأضافت «والدي مات.. سيظل دائمًا يتألق بين النجوم وإلى الأبد في تاريخ رقص التانغو».

وأصيب الرجل الثمانيني في ديسمبر الفائت بالفيروس، وفق «فرانس برس».

واشتهر خوان كارلوس كوبس، المولود في 31 مايو 1931 في بوينس آيرس، بأنه جعل من رقصة التانغو أسلوبًا كاملًا للرقص، ونقل هذه الرقصة الشعبية إلى أهم المسارح العالمية.

وشكل كوبس ثنائيًّا أسطوريا في مجال رقص التانغو مع ماريا نيفيس. ومع أن حياتهما الزوجية استمرت من العام 1964 إلى العام 1973، استمرا في الرقص معًا حتى العام 1997.

وسارت ابنته جوهانا على خطاه وكانت شريكته في الرقص على مدى نحو 20 عامًا.

واعتزل خوان كارلوس كوبس الرقص العام 2015.

وذكّرت وزارة الثقافة الأرجنتينية عبر «تويتر» بأن كوبس «تألق في برودواي وحظي بالإعجاب في أوروبا، وشكل ثنائيًّا راقصًا لا يُنسى مع ماريا نيفيس وقدم عروضًا لا مثيل لها».

كذلك نعته «بروتانغو»، إحدى أهم جمعيات الترويج للتانغو، واصفة إياه بأنه «أسطورة رقص التانغو»، مذكّرة بأنه «علّم أجيالًا من الفنانين وعرّف العالم بأسره بعروض التانغو المبتكرة».