إشهار أول صالون ثقافي نسائي بالجنوب

صالون رائدات الجنوب بمكتب الثقافة الشاطئ ينظم حفل إشهار أول صالون ثقافي نسائي بالجنوب (موقع الهيئة)

تحت شعار «بالكفاح ننجح»، نظم صالون رائدات الجنوب التابع لمكتب الثقافة الشاطئ في كلية الهندسة والتقنية براك، السبت، حفل إشهار أول صالون ثقافي نسائي بالجنوب.

وحضر الحدث الثقافي مدير مكتب الثقافة وادي الشاطئ، محمد عيسى، وعدد من المثقفات بالمنطقة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، والضيوف، حسب موقع الهيئة العامة للثقافة على الإنترنت.

وأوضحت رئيس وصاحبة فكرة أول صالون أدبي خاص بالنساء في الجنوب، رجاء الطاهر، أن «حفل إشهار الصالون تناول كلمات بالمناسبة، والعديد من الموضوعات التي تعني بالصالون والمرأة والجوانب الثقافية وسبل تعزيزها بالمنطقة، وأضافت السيدة رجاء أن هذا الصالون يفتح المجال أمام الأديبات والشاعرات من أجل إظهار مدى قدرة المرأة في الجنوب على التعبير والإبداع».

وأضافت الهيئة: «تخلل الصالون عرض فيديو مختصر بعنوان صالون رائدات الجنوب من الفكرة إلى الرؤية والأهداف إلى يوم الإشهار، وتضمن الحفل مداخلات هاتفية من نساء رائدات في ليبيا اللواتي أثرين الصالون بكلماتهن المشجعة والمحفزة».

وفي ختام الحفل وزعت شهادات تكريم على بعض الناشطين في مجال الثقافة والعمل التطوعي وريادة الأعمال في الشاطئ.