إشهار أول صالون ثقافي نسائي بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 11:24 صباحا
صالون رائدات الجنوب بمكتب الثقافة الشاطئ ينظم حفل إشهار أول صالون ثقافي نسائي بالجنوب (موقع الهيئة)

تحت شعار «بالكفاح ننجح»، نظم صالون رائدات الجنوب التابع لمكتب الثقافة الشاطئ في كلية الهندسة والتقنية براك، السبت، حفل إشهار أول صالون ثقافي نسائي بالجنوب.

وحضر الحدث الثقافي مدير مكتب الثقافة وادي الشاطئ، محمد عيسى، وعدد من المثقفات بالمنطقة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، والضيوف، حسب موقع الهيئة العامة للثقافة على الإنترنت.

وأوضحت رئيس وصاحبة فكرة أول صالون أدبي خاص بالنساء في الجنوب، رجاء الطاهر، أن «حفل إشهار الصالون تناول كلمات بالمناسبة، والعديد من الموضوعات التي تعني بالصالون والمرأة والجوانب الثقافية وسبل تعزيزها بالمنطقة، وأضافت السيدة رجاء أن هذا الصالون يفتح المجال أمام الأديبات والشاعرات من أجل إظهار مدى قدرة المرأة في الجنوب على التعبير والإبداع».

وأضافت الهيئة: «تخلل الصالون عرض فيديو مختصر بعنوان صالون رائدات الجنوب من الفكرة إلى الرؤية والأهداف إلى يوم الإشهار، وتضمن الحفل مداخلات هاتفية من نساء رائدات في ليبيا اللواتي أثرين الصالون بكلماتهن المشجعة والمحفزة».

وفي ختام الحفل وزعت شهادات تكريم على بعض الناشطين في مجال الثقافة والعمل التطوعي وريادة الأعمال في الشاطئ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن
دولى
عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
وليامز: ملتقى الحوار يصوت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة الموقتة الإثنين
ليبيا
الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
أول رحلة لـ«طيران البراق» تصل إلى الإسكندرية من مطار بنينا
ليبيا
استعداد الولايات المتحدة لحفل تنصيب بايدن.. ترامب يختفي ووضع استثنائي منذ 150 ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق هاتف «سامسونغ» الجديد.. والسعر مفاجأة