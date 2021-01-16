بطولة واكين فينيكس.. نابوليون في فيلم من إنتاج «أبل»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 01:01 مساء
واكين فينيكس لدى وصوله إلى احتفال توزيع جوائز الأوسكار في لوس أنجليس في 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

ستنتج «أبل» فيلم «كيتباغ» للمخرج ريدلي سكوت، الذي يتناول حياة نابوليون بونابرت، حسب ما أعلنت استوديوهات الشركة.

ويؤدي دور البطولة في الفيلم الممثل الأميركي الحائز جائزة أوسكار، واكين فينيكس، حسب «فرانس برس».

ويتمحور الفيلم الروائي على بداية رحلة نابوليون قبل أن يصبح إمبراطورا وعلى مراحل ارتقائه إلى السلطة، من منظور علاقته بجوزفين التي أصبحت زوجته العام 1796، على ما أوضحت «أبل» لوكالة «فرانس برس».

ولم يُعلن بعد عن الموعد المحدد لعرض «كيتباغ» الذي تولى كتابة السيناريو الخاص به ديفيد سكاربا، كاتب سيناريو فيلم «أول ذي ماني إن ذي وورلد» العام 2017.

عودة للتاريخ
يعود سكوت من خلال هذا المشروع الجديد إلى الحقبة التاريخية، التي تناولها فيلمه الروائي الأول «ذي دويليستس» (1977) الذي نال عنه جائزة العمل الأول في مهرجان «كان» الفرنسي.

وتدور أحداث «ذي دويليستس» في حقبة الإمبراطورية النابوليونية، ويتولى الممثل هارفي كيتل فيه دور جندي.

أما «كيتباغ» فيتولى الدور الرئيسي فيه الممثل واكين فينيكس (46 عاما) الذي حصل على جائزة عن دور البطولة في فيلم «جوكر» خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار الأخيرة. وسيؤدي فينيكس دور نابوليون نفسه، أشهر كورسيكي في فرنسا.

وكانت «أبل» أقامت أصلا شراكة مع المخرج البريطاني البالغ 83 عاما وشركته الإنتاجية «سكوت فري بروداكشنز» لإنتاج مشاريع تلفزيونية لمنصة الفيديو على الطلب «أبل تي في بلاس».

وبعد إطلاق «أبل تي في بلاس» في نوفمبر 2019 التي تركز على المسلسلات، استثمرت مجموعة «كوبرتينو» (كاليفورنيا) منذ ذلك الحين بكثافة في السينما.

ومن أبرز الأفلام التي أنتجتها «تشيري»، العمل الأول لأنطوني وجون روسو منذ «أفنجرز: إندغيم»، ومن المقرر أن يعرض في 12 مارس المقبل.

كذلك تنتج المنصة الفيلم المقبل للمخرج مارتن سكورسيزي «كيلرز أوف ذي فلاور مون» الذي تبلغ موازنته نحو 200 مليون دولار، وفق تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية عدة.

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