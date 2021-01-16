افتتاح «منتدى أجيال» للمواهب والفنون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 11:41 صباحا
مكتب الثقافة وادي الشاطئ يفتتح منتدى أجيال للمواهب والفنون (موقع هيئة الثقافة)

شهدت منطقة المنصورية بـبلدية أدري الشاطئ، الأربعاء، افتتاح منتدى «أجيال للمواهب والفنون»، بحضور مدير مكتب الثقافة وادي الشاطئ محمد أحمد عيسى، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وحسب موقع هيئة الثقافة على الإنترنت «يهدف المنتدى إلى تنمية وإبراز القدرات والمواهب الشبابية في كل المجالات».

وتفاعل الحضور مع برنامج الافتتاح، الذي ضم عددا من المبدعين، إذ شملت فقراته العديد من الفعاليات من بينها عرض فني متميز قدمه شباب المنصورية.

وقال عيسى إن المنتدى يهدف إلى إثراء المشهد الثقافي والفني في الجنوب، مؤكدا أهميته في تعزيز الأنشطة المجتمعية.

وأشار مدير مكتب الثقافة إلى أن الهيئة العامة للثقافة تسعى إلى تقديم كل سبل الدعم لرفع الوعي الثقافي والاهتمام بالشباب، وأكد أن المنتدى يهدف إلى مواكبة الحراك الثقافي للشباب من خلال الفعاليات لإبراز وتشجيع المواهب وإعطاء فرصة أكبر لهم.

وختاما، قدم عيسى شكره «إلى مدير وأعضاء المنتدى ولجميع المشاركين على جهودهم التي كان لها نتائج مبهرة في نجاح افتتاح المنتدى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أصدقاء أم أعداء؟.. جدل حول تصريحات بومبيو بشأن إيران و«القاعدة»
دولى
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
«ذا تليغراف»: رفض الاستئناف في حكم إدانة المقرحي بـ«قضية لوكيربي»
ليبيا
أخيرًا.. الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تخوف دولي من ضياع «الفرصة الأخيرة»
ليبيا
«ناتو» جاهز لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية بشرط
ليبيا
تقرير «أوبك»: الإنتاج الليبي قفز بمقدار 136 ألف برميل يوميا في ديسمبر
ليبيا
«ثقافة الوفاق»: الملك شيشنق الأول أصوله أمازيغية من قبيلة المشواش الليبية
ليبيا
«إف بي آي» حذر من «مظاهرات مسلحة» قبيل تنصيب بايدن
دولى
العدد 269 من جريدة «الوسط»: محاولات لاختراق عثرات الحوار الليبي في جنيف.. ولقاح ...
ليبيا
نهضة السينما السودانية تتزامن مع التحول السياسي في البلاد
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة للقرفة