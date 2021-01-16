افتتاح «منتدى أجيال» للمواهب والفنون

مكتب الثقافة وادي الشاطئ يفتتح منتدى أجيال للمواهب والفنون (موقع هيئة الثقافة)

شهدت منطقة المنصورية بـبلدية أدري الشاطئ، الأربعاء، افتتاح منتدى «أجيال للمواهب والفنون»، بحضور مدير مكتب الثقافة وادي الشاطئ محمد أحمد عيسى، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وحسب موقع هيئة الثقافة على الإنترنت «يهدف المنتدى إلى تنمية وإبراز القدرات والمواهب الشبابية في كل المجالات».

وتفاعل الحضور مع برنامج الافتتاح، الذي ضم عددا من المبدعين، إذ شملت فقراته العديد من الفعاليات من بينها عرض فني متميز قدمه شباب المنصورية.

وقال عيسى إن المنتدى يهدف إلى إثراء المشهد الثقافي والفني في الجنوب، مؤكدا أهميته في تعزيز الأنشطة المجتمعية.

وأشار مدير مكتب الثقافة إلى أن الهيئة العامة للثقافة تسعى إلى تقديم كل سبل الدعم لرفع الوعي الثقافي والاهتمام بالشباب، وأكد أن المنتدى يهدف إلى مواكبة الحراك الثقافي للشباب من خلال الفعاليات لإبراز وتشجيع المواهب وإعطاء فرصة أكبر لهم.

وختاما، قدم عيسى شكره «إلى مدير وأعضاء المنتدى ولجميع المشاركين على جهودهم التي كان لها نتائج مبهرة في نجاح افتتاح المنتدى».