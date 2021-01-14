«حاجة مهمة جدا» لأشرف عبدالباقي على «MBC مصر» الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 05:00 مساء
مشهد من مسرحية «حاجة مهمة جدا» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض قناة «MBC مصر»، الجمعة، في تمام الثامنة مساءً مسرحية «حاجة مهمة جدا» أحدث عروض «مسرح مصر».

تدور أحداث مسرحية «حاجة مهمة جدا»، حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل ويسعى فريق من الشرطة لكشف القاتل، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع ومصطفى خاطر ودينا محسن «ويزو» ومحمد أسامة «أوس أوس» وحمدي الميرغني ومحمد عبدالرحمن ومحمد أنور وكريم عفيفي وإسراء عبدالفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد محمد ومحمد توب وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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