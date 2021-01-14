تطوير لعبة من عالم أفلام «ستار وورز»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 12:07 مساء
شعار شركة «يوبيسوفت» الفرنسية لألعاب الفيديو (أ ف ب)

أعلنت شركة «يوبيسوفت» الفرنسية لألعاب الفيديو، الأربعاء، تعاونها مع استوديوهات «لوكاس فيلم» لابتكار لعبة جديدة في العالم المفتوح مستوحاة من عالم «ستار وورز».

وقال إيف غيمو المؤسس المشارك لشركة «يوبيسوفت» ورئيسها التنفيذي في بيان: «إن عالم ستار وورز الغني هو مصدر رائع لإلهام فرق العمل لدينا»، وفق «فرانس برس».

ووصف الاتفاق على تطوير هذه اللعبة بأنه «بداية تعاون طويل الأمد مع ديزني ولوكاس فيلم غيمز».

ومنذ استحواذ «ديزني» على «لوكاس فيلم» العام 2012، تم تكليف مطور الألعاب «إلكترونيك آرتس» باقتباس ألعاب فيديو من سلسلة «ستار وورز»، مما يشكّل فرصة جيدة لشركة «يوبيسوفت» التي شهدت أسهمها في بورصة باريس ارتفاعا بنسبة 5.46%.

وقالت المجموعة الفرنسية إن المعلومات المتعلقة بتاريخ إصدار اللعبة ستعلن لاحقا، لكن المحلل شارل-لوي بلاناد من مجموعة «ميدكاب بارتنرز» توقع ألا تُطلَق قبل شتاء 2023 على أقرب تقدير.

ويقوم استوديو «ماسيف إنترتينمت» أيضا بتطوير لعبة تستند إلى فيلم «أفاتار» المقرر للعام 2022. وقال بلاناد: «هذا يجعل ديزني (أيضا مالكة الامتياز) محتكرا لشركة يوبيسوفت إضافة إلى تنسنت وغوغل».

لكن «لوكاس فيلم» تريد أيضا العودة إلى المقدمة بمغامرات ملحمية أخرى وهي تتعاون خصوصا مع استوديوهات «بيثيدا» (ذي إلدر سكرول وفالاوت) التي استحوذت عليها «مايكروسوفت» أخيرا، من أجل تطوير لعبة مستندة إلى البطل إنديانا جونز.

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