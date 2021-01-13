تأجيل إطلاق فيلم «ألين» المستوحى من حياة سيلين ديون

الفيلم كان من المقرر طرحه في نوفمبر 2020 (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن تأجيل موعد إطلاق فيلم «ألين» في الصالات الفرنسية إلى نوفمبر 2021، وهو فيلم من إخراج الفرنسية فاليري ميرسييه وبطولتها، يستلهم حياة النجمة سيلين ديون.

وكان من المقرر أصلا أن يكون نوفمبر 2020 موعد إطلاق عروض هذا الفيلم الذي يستند إلى حياة المغنية الكندية، وفق «فرانس برس».

لكن الإبقاء على هذا الموعد أصبح متعذرًا بعدما أدت تدابير الحجر العام الثاني المعمول به منذ نهاية أكتوبر الفائت في فرنسا إلى إقفال دور السينما وسواها من المؤسسات الثقافية.

واضطر ذلك شركة «غومون»، التي تتولى توزيع الفيلم، إلى إعادة النظر أكثر من مرة في تاريخ إطلاقه، وكان آخر موعد حددته 17 فبراير.