«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي | الأربعاء 13 يناير 2021, 11:30 صباحا
عروض فرقة العربون من كاباو (بوابة الوسط)

احتضن فندق ريكسوس في طرابلس، الثلاثاء، فعاليات الاحتفالية برأس السنة الفلاحية الأمازيغية 2970 تحت شعار «الهوية الوطنية تجمعنا» برعاية الهيئة العامة للثقافة.

واشتمل الحفل على فقرات فنية قدمت خلالها فرقة العربون من كاباو وصلة من الرقصات على إيقاع الطبول مصحوبة بأهازيج مطعمة بأنغام «الزكرة»، ألهبت حماس الجمهور.

وتواصلت الفاعلية مع فرقة أكساس التي قدمت عددا من الأغاني والمقطوعات الموسيقية الأمازيغية.

وتضمن الاحتفال أيضا عرضا للمأكولات الشعبية المتعارف عليها في المطبخ الأمازيغي، التي يتم تقديمها في المحفل العرفي بالبيوت.

وفي كلمة للجنة التحضيرية ألقاها هيثم المقدمي، أكد فيها أهمية التنوع الثقافي الذي يمثل في مجمله صورة للفسيفساء الليبية التي تنصهر فيها روح التمازج دون إغفال خصوصية الآخر.

طالع: « تاماگيت تانامورت تّقنانغ».. «الثقافة» تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة

وعبر المجلس الرئاسي في كلمة ألقتها بالنيابة ليلى اللافي رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس، عن عمق المضمون التاريخي والاجتماعي الذي تمثله هذه المناسبة، في إشارة إلى عراقة الحضارة الليبية وجذورها الضاربة في القدم، مجسدة في أحد ملامحها وهو المكون الأمازيغي، وهو ما يلزمنا للمحافظة عليه والتعريف بمكونه التراثي والفلكلوري.

وتحدث حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة عن الحاجة لتعزيز مفهوم المواطنة في منحاها الثقافي، وهو ضلع أساس يبنى عليه بقية الاستحقاقات الشاملة في أبعادها الاجتماعية والسياسية والدستورية. مضيفا أن التعريف بالتأريخ الأمازيغي انعكاس للتعريف بالهوية الليبية وإشارة للذاكرة البحثية التي يجب أن تقوم بدورها التنويري في إبراز الأرشيف الفكري والفلسفي لهذا المكون، كما أنه يتواصل في عمقه الجغرافي الليبي ممتاحا من تمظهراته في الزي والأكل ومناسبات الأعياد.

وصاحب الأمسية الاحتفائية عرض مرئي يبين خلفيات تاريخ التقويم الأمازيغي، والطقوس المرتبطة بأبعاده الأنثروبولوجية في الشعائر وأحوال الحياة اليومية.

حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة (بوابة الوسط)
هيثم المقدمي عضو اللجنة التحضيرية للاحتفال (بوابة الوسط)
عروض فرقة العربون من كاباو (بوابة الوسط)
فرقة أكساس (بوابة الوسط)
المأكولات الشعبية من المطبخ الأمازيغي (بوابة الوسط)
المأكولات الشعبية من المطبخ الأمازيغي (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
النائبة الجمهورية النافذة ليز تشيني: سأصوت لعزل ترامب
دولى
ترامب يدعو إلى «السلام» و«الهدوء» في الولايات المتحدة
دولى
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
بومبيو: إيران باتت مقرا جديدا لتنظيم القاعدة
دولى
واشنطن: مخاوف من أعمال عنف جديدة خلال مراسم تنصيب بايدن
دولى
نادر كارة: أتمنى تعاقد الأندية الليبية مع مدربين لا يعرفون اللغة العربية
رياضة محلية
إردوغان يرغب في «تحسين» علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي
دولى
شعبان شكاب.. قصة شرطي أعاد آلاف الدينارات لأسرة مواطن مات في حادث
ليبيا
جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر
ليبيا
ضبط حاوية على متنها جهاز يستخدم في صناعة المخدرات بميناء الخمس البحري
ليبيا
«دفاع الوفاق»: نطالب الجهات الأمنية بالتنسيق المسبق معنا.. ولم نطلع على عملية ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير «كورونا» التركيب الوراثي للبشر؟