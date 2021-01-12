استمرار عرض الفيلم الأرجنتيني «Rojo» في «زاوية» بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 04:00 مساء
بوستر الفيلم الأرجنتيني «Rojo» (خاص لـ بوابة الوسط)

للأسبوع الثالث على التوالي، يعرض الفيلم الأرجنتيني «Rojo» للمخرج بينيامين نايشتات في سينما «زاوية»، وسيحصل الفيلم على عرضين، الأول يوم الخميس 14 يناير الساعة 6:30 مساءً، بينما سيكون العرض الثاني يوم الأحد 17 يناير الساعة 6:30 مساءً.

وكان فيلم «Rojo» حصل على جولة طويلة من الجوائز الدولية والمشاركات في المهرجانات العالمية، حيث فاز بسبع جوائز من الأكاديمية الأرجنتينية للفنون والعلوم السينمائية في فئات أفضل ممثل، أفضل مخرج، أفضل مونتاج، أفضل فيلم، أفضل تصميم صوت، وأفضل سيناريو، وكان الفيلم حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي».

تدور أحداث الفيلم في فترة السبعينات بالأرجنتين، حيث يعيش المحامي الشهير كلاوديو مع عائلته، ويحظى باحترام المجتمع من حوله، لكن تتبدل الأمور عندما يبدأ في مطاردته سر قديم مدفون، قد يتسبب انكشافه في تدمير حياته المستقرة. من إخراج وتأليف بينيامين نايشتات، وبطولة داريو غراندينيتي، ألفريدو كاسترو، أندريا فريجيريو، وكلاوديو مارتينيز، وتتولى «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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