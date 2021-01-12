بعد 5 سنوات.. سوزان نجم الدين تجتمع وأبنائها بالقاهرة

الفنانة السورية سوزان نجم الدين (أرشيفية: الإنترنت)

اجتمع شمل أسرة الفنانة السورية سوزان نجم الدين أخيرًا في القاهرة بعد لقائها وأبنائها بعد تعذر لقائها بهم طوال فترة حكم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي عطل تأشيرات دخول السوريين الولايات المتحدة الأميركية طوال فترة حكمه.

وكتبت سوزان عبر «إنستغرام»: «خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معه الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار.. خمس سنوات كنت أعد فيها الأيام والساعات والدقائق والثواني بانتظار هذه اللحظة.. فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بددت كل شيء وأعادت توازن الحياة إلى طبيعتها.. فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد (#ترامب الظالم) بالذل والمهانة.. لينقلب السحر على الساحر.. فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه».

سوزان نجم الدين وأبنائها في صورة أرشيفية (الإنترنت)

تغريدة الفنانة السورية سوزان نجم الدين على مواقع التواصل (إنستغرام)