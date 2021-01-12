بعد 5 سنوات.. سوزان نجم الدين تجتمع وأبنائها بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 02:50 مساء
الفنانة السورية سوزان نجم الدين (أرشيفية: الإنترنت)

اجتمع شمل أسرة الفنانة السورية سوزان نجم الدين أخيرًا في القاهرة بعد لقائها وأبنائها بعد تعذر لقائها بهم طوال فترة حكم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي عطل تأشيرات دخول السوريين الولايات المتحدة الأميركية طوال فترة حكمه.

وكتبت سوزان عبر «إنستغرام»: «خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معه الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار.. خمس سنوات كنت أعد فيها الأيام والساعات والدقائق والثواني بانتظار هذه اللحظة.. فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بددت كل شيء وأعادت توازن الحياة إلى طبيعتها.. فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد (#ترامب الظالم) بالذل والمهانة.. لينقلب السحر على الساحر.. فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه».

سوزان نجم الدين وأبنائها في صورة أرشيفية (الإنترنت)
تغريدة الفنانة السورية سوزان نجم الدين على مواقع التواصل (إنستغرام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» يزيل 70 ألف حساب مرتبطة بحركة مؤيدة لترامب
دولى
استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف
دولى
بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
الديمقراطيون يتخذون أول إجراء في مجلس النواب لإزاحة ترامب من السلطة
دولى
وصفت بالأكبر منذ عقود.. انطلاق محاكمة زعماء المافيا الإيطالية الأربعاء
منوعات
شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021
دولى
إذاعة وتلفزيون فلسطين يطلقان «اليوم الإعلامي» ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي
عربى
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير «كورونا» التركيب الوراثي للبشر؟