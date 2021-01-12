موسيقيون بريطانيون يرفضون قيود الـ«بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 10:28 صباحا
المغنية دوا ليبا في 16 مايو 2020 (أ ف ب)

اعترض فنانون، بينهم توم يورك ودوا ليبا، على منعهم من التنقل الحر في بلدان أوروبا، بسبب خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي، في ما يعرف بـ«بريكست».

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية، الاثنين، أنها تقدمت باقتراحات إلى الاتحاد الأوروبي لبلوغ «اتفاق طموح بشأن التنقلات الموقتة لمسافري الأعمال كان ليشمل الموسيقيين».

لكن «الاتحاد الأوروبي رفض ذلك»، وفق الناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وعلق الناطق على معلومات نشرتها جريدة «ذي إندبندنت» نقلا عن مصدر أوروبي في بروكسل تحدثت عن رفض لندن اقتراح من الاتحاد الأوروبي يتيح دخول الفنانين والمبدعين من دون تأشيرة دخول مسبقة لثلاثة أشهر.

وبعد فشل الاتفاق على هذه النقطة، بات يتعين على الموسيقيين منذ الأول من يناير 2021 الحصول على تأشيرات دخول فردية للتنقل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في جولاتهم وحفلاتهم، ما يكبّدهم تكاليف إضافية.

وجمعت عريضة موجهة للحكومة والبرلمان للمطالبة بإعفاء العاملين في قطاع الموسيقى والفنانين من تأشيرة الدخول، أكثر من 247 ألف توقيع، كما أن فنانين كثيرين بينهم لويس توملينسون من فرقة «وان دايركشن» وتوم يورك من «راديوهيد» ودوا ليبا، دعوا محبيهم إلى دعم هذا المطلب.

ويدفع قطاع الموسيقى البريطاني فاتورة باهظة جراء جائحة كوفيد-19، كما أن القيود الجديدة أرجأت إلى أجل غير مسمى إعادة فتح صالات الحفلات والجولات الموسيقية والمهرجانات.

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