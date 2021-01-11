طرح «وقفة رجالة» في دور العرض الخميس

بوستر فيلم «وقفة رجالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

قررت الشركة المنتجة فيلم «وقفة رجالة» بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، طرحه بدور العرض السينمائي، الخميس، ليكون أول أفلام العام الجديد 2021.

وحقق برومو الفيلم الذي طرحته شركة «سينرجي فيلمز» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» مشاهدات كبيرة تخطت 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط، خاصة أنه يحتوي على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذي تدور أحداثه في إطار «لايت».

فيلم «وقفة رجالة» بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات «سينرجي فيلمز»، «أفلام مصر العالمية»، و«نيوسنشري ماجيك بينز».

تدور أحداث الفيلم فى إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.