طرح «وقفة رجالة» في دور العرض الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 05:22 مساء
بوستر فيلم «وقفة رجالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

قررت الشركة المنتجة فيلم «وقفة رجالة» بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، طرحه بدور العرض السينمائي، الخميس، ليكون أول أفلام العام الجديد 2021.

وحقق برومو الفيلم الذي طرحته شركة «سينرجي فيلمز» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» مشاهدات كبيرة تخطت 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط، خاصة أنه يحتوي على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذي تدور أحداثه في إطار «لايت».

فيلم «وقفة رجالة» بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات «سينرجي فيلمز»، «أفلام مصر العالمية»، و«نيوسنشري ماجيك بينز».

تدور أحداث الفيلم فى إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

832 مليون دولار يتصدر بها ريال مدريد سباق الإيرادات رغم جائحة «كورونا»
رياضة عالمية
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
لندن توفر مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس «كورونا المستجد» لتوزيعها في 92 دولة ...
دولى
كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي وتشلسي يتأهلان إلى الدور الرابع
رياضة عالمية
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم