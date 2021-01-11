نقابة الموسيقيين المصريين توضح حالة الفنان علي حميدة الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 04:00 مساء
من المقرر نقل الفنان علي حميدة لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة لاستكمال علاجه (أرشيفية: الإنترنت)

تواصل نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر ومجلس الإدارة مع الفنان علي حميدة للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة دخوله المستشفى بالتنسيق مع فرع النقابة بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت النقابة أنها عرضت على الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلى مستشفى القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية، وقام فرعها باتخاذ كافة خطوات تسهيل نقله ودخوله إلى المستشفى صباح الإثنين، ومتابعة حالته.

وأوضحت النقابة في بيانها أنها تواصلت مع الفنان علي حميدة تمهيدًا لنقله، وأوضح أنه استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة بعد مناشدته بأحد البرامج التلفزيونية مساء الأحد، للتدخل.

وكلف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة، التواصل مع الفنان علي حميدة وأسرته لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.

ويتم نقل الفنان علي حميدة حاليًا إلى معهد ناصر لمتابعة حالته وعلاجه من الأزمة الصحية التي تعرض لها، وستظل النقابة في تواصل معه لحين استقرار حالته وخروجه من المستشفى.

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