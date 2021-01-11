تامر حسني يغني «ارفع إيدك» بتوقيع منة عدلي القيعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 03:00 مساء
من كواليس تصوير «ارفع إيدك» أغنية افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد تقديمها أغنية مهرجان «القاهرة السينمائي»، تتعاون الشاعرة منة عدلي القيعي من جديد مع الفنان تامر حسني، عبر أجدد أعمالها الغنائية «ارفع إيدك»، التي تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في القاهرة.

ويستعد المطرب المصري لتقديم الأغنية بمشاركة مغني الراب مروان موسى والمطربة الصاعدة هدى الشربيني في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر هذا العام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، مساء الأربعاء.

وتعيد هذه الأغنية التعاون بين منة القيعي وتامر حسني بعد كتابتها أغنية مهرجان «القاهرة السينمائي» في نسخته الأخيرة ديسمبر الماضي، كما قدمت مع تامر أغنية «ترجعلنا بالسلامة» المهداة للاعب النادي «الأهلي» المصري، مؤمن زكريا، كما تتعاون منة خلال الأغنية الجديدة مع الملحن إيهاب عبدالواحد والموزع علي فتح الله، وتم الانتهاء من تسجيلها أخيرًا وتصويرها منذ أيام بين أسوان والقاهرة ومدينة الجلالة، ومن المقرر طرحها بشكل فيديو كليب تزامنًا مع تقديمها «لايف» في افتتاح البطولة.

منة عدلي القيعي مع تامر حسني (خاص لـ بوابة الوسط)
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