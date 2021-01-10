فرح الزاهد تنضم إلى أسرة مسلسل «الطاووس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 02:08 مساء
فرح الزاهد في كواليس مسلسل «الطاووس» (خاص لـ بوابة الوسط)

انضمت الفنانة الشابة فرح الزاهد إلى أسرة مسلسل «الطاووس» بطولة الفنان السوري جمال سليمان، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز، وسيناريو وحوار كريم الدليل وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير.

ونشرت فرح عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورا من كواليس تصوير المسلسل تجمعها مع كل من المخرج رؤوف عبدالعزيز وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعلقت عليها قائلة «أخيرًا، انتظروني في رمضان 2021 العمل مع الأساطير».

واستغل المخرج رؤوف عبدالعزيز، توقف التصوير خلال فترة الاحتفال برأس السنة، وقام بترشيح العديد من النجوم المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، هذا إلى جانب أنه قام بإجراء العديد من المعاينات للأماكن المقرر التصوير فيها، خصوصا في ظل حرصه الشديد على سرعة انتهاء تصوير المسلسل المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

مسلسل «الطاووس»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسيطر عليه الغموض والتشويق، ويشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كل من سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وفرح الزاهد.

فرح الزاهد في كواليس مسلسل «الطاووس» (خاص لـ بوابة الوسط)
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