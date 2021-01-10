متأثرا بـ«كورونا».. وفاة الفنان المصري هادي الجيار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 10:40 صباحا
هادي الجيار (الإنترنت)

توفي الفنان المصري الكبير هادي الجيار، في الساعات الأولى من صباح الأحد، عن عمر ناهز 71 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الجيار، وقال الفنان إيهاب فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الأستاذ العظيم هادي الجيار، إنا لله وإنا إليه راجعون، في جنة الخلد بإذن الله».

دخل الجيار مستشفى الهرم بمحافظة الجيزة، قبل أيام، بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن هادي الجيار إصابته وقال: «ضربنى فيروس كورونا اللعين. نسألكم الدعاء بالشفاء».

وحاز الفنان الراحل على شهرته في العالم العربي من المشاركة في بطولة مسرحية «مدرسة المشاغبين»، التي عرضت في أوائل السبعينات من القرن الماضي، إلى جانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي، حسب «سكاي نيوز عربية».

كما يزخر مشواره الفني بالعديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها «المال والبنون» للمخرج مجدي أبو عميرة، و«الراية البيضا» من إخراج محمد فاضل، و«الأسطورة» من بطولة محمد رمضان، بينما كان آخر أعماله الفنية مسلسل «شديد الخطورة» الذي عرض في 2020.

ومن الفنانين المصريين الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد مؤخرا: يسرا وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي وماجد المصري.

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