«اليوم الموعود» دويتو غنائي يجمع أيمن الهوني مع هشام نور

ملصق أغنية «اليوم الموعود» للفنان أيمن الهوني والفنان هشام نور. (الوسط)

طرح الفنان الليبي أيمن الهوني دويتو غنائيًّا مع الفنان المصري، هشام نور بعنوان «اليوم الموعود» على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وهي من كلمات علي إبراهيم، وألحان أيمن الهوني، وتوزيع هشام نور.

وقال الفنان أيمن الهوني لـ«بوابة الوسط» بعد صداقة يزيد عمرها على «عشرين عامًا مع الفنان هشام نور، سعينا أن نكون ثنائيًّا في أغنية ليبية، ويخوض هشام نور التجربة معي باللهجة الليبية».



وأضاف الهوني: «منذ فترة ونحن نعمل على إخراج الأغنية بشكل جيد، وكنا نتمنى أن يجري تصويرها بطريقة (الفيديو كليب) لولا جائحة كورونا، ولكن من المحتمل أن يجري تصويرها عن بعد».

وأشار الهوني إلى أن الفنان هشام نور «تشجع كثيرًا أن يغني باللهجة الليبية، وقام بتوزيع الأغنية وجرى التسجيل في استديو هشام نور في جمهورية مصر العربية»، لافتًا إلى أنه من «المحتمل أن يكون هناك تعاون فني آخر مع الفنان المعروف هشام نور».

يذكر أن الفنان أيمن الهوني، قدم عديد الأعمال الغنائية العربية والليبية ومن أشهر أغانيه أغنية «كلام العين» مع الفنانة الأردنية ديانا كرازون و«بين اليوم وأمس»، و«عاشق»، و«حورية»، و«لما تمري»، و «من فينا»، و«حورية»، و«كله بأمر الله»، كما قام بطرح عدد من الأغاني أثناء فترة «كورونا» من أهمها أغنية «الشاطر حسن» و«عذرك ليش».