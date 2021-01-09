أوركسترا مونتريال تسمي رافاييل باياري قائدًا

صورة من أوركسترا مونتريال السيمفونية في 7 يناير 2021 للمدير الموسيقي الجديد للأوركسترا الفنزويلي رافاييل باياري (أ ف ب)

سيخلف قائد الأوركسترا الفنزويلي الشاب، رافاييل باياري، نظيره الأميركي كينت ناغانو، في منصب مدير أوركسترا مونتريال السمفونية.

وأوضحت الأوركسترا في بيان أن باياري «40 عاما» سيصبح مديرها الموسيقي التاسع، وأول أميركي جنوبي يشغل هذا المنصب، اعتبارا من موسم 2022-2023 لمدة خمس سنوات على الأقل، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

ويخلف باياري المايسترو كينت ناغانو الذي أدار الأوركسترا من 2006 إلى 2020.

وكان باياري شرع في التعاون مع أوركسترا مونتريال السمفونية العام 2018، ونشأت علاقة «فورية» طبيعية بينه وبين موسيقييها، وفقا للبيان.

ونقل البيان عن باياري قوله: «آمل من كل قلبي بأن أقدم للجمهور، بالتعاون التام مع الموسيقيين، لحظات كثيرة من السعادة والفخر والأمل».

ويُعتبر باياري، وهو أصلا عازف بوق، «أحد أبرز قادة فرق الأوركسترا في جيله وأحد أكثر المطلوبين بينهم على الساحة الدولية»، بحسب البيان.

ولاحظت أوركسترا مونتريال أن «حسه الموسيقي الفطري وتقنياته اللامعة والكاريزما التي يتمتع بها على المنصة تميز أسلوبه ونهجه الموسيقي».

تخرج باياري من برنامج التعليم الموسيقي الشهير «إل سيستيما» الذي أسسه خوسيه أنطونيو أبرو لشباب الأحياء الشعبية في فنزويلا.

وفاز باياري بمسابقة دولية مرموقة لقادة فرق الأوركسترا الشباب أقيمت في الدنمارك العام 2012.

وتولى بين عامي 2014 و2019 منصب المدير الموسيقي لأوركسترا ألستر في أيرلندا الشمالية، ويشغل راهنا المنصب نفسه في أوركسترا سان دييغو السيمفونية.

وأدار في السنوات الأخيرة أيضا عددا كبيرا من فرق الأوركسترا السيمفونية المرموقة في برلين وفيينا ولندن وميونيخ وباريس.

وسيدير باياري في الأسابيع المقبلة ثلاث حفلات لأوركسترا مونتريال السيمفونية ستبث على الإنترنت.