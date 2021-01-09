الموت يُغيب مخرج «أب»

المخرج البريطاني مايكل أبتد في صورة التقطت له في نيويورك في 5 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

توفي المخرج البريطاني، مايكل أبتد، صاحب الوثائقي «أب» وبأحد أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند، الجمعة عن عمر يناهز 79 عاما.

ومن أبرز الأعمال التي تولى أبتد إخراجها «ناشفيل ليدي» (1980) و«غوريلاز إن ذا ميست» (1988)، إضافة إلى «ذا وورلد إز نات إناف» (1999)، من سلسلة أفلام جيمس بوند، حسب «فرانس برس».

لكنّ ما صنع شهرة أبتد في بريطانيا مسلسله الوثائقي «أب» الذي تتبع فيه تطور 14 بريطانيا صغيرا من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة، فدرج منذ أن كانوا في السابعة من العمر العام 1964 على تصويرهم كل سبع سنوات، حتى بلغوا الثالثة والستين.

وفي بيان أصدره، رأى توماس شلام، المدير الحالي لنقابة المخرجين الأميركية التي كان مايكل أبتد رئيسا لها أيضا، أن إرث الراحل «سيبقى موجودًا إلى الأبد في تاريخ السينما».

أما كيفن ليغو، مدير قناة «آي تي في» التي كانت تعرض «أب»، فاعتبرت أن هذا المسلسل «أظهر أفضل ما يمكن أن يقدمه التلفزيون في طموحه وقدرته على التعبير عن صورة المجتمع وترفيه الناس مع إثراء المنظور للحالة الإنسانية».