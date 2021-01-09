«كورونا»: «لوفر» يخسر 90 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 10:34 صباحا
متحف اللوفر الفرنسي في باريس في 23 يونيو 2020 (أ ف ب)

أعلن متحف اللوفر أن القيود المشددة لمكافحة جائحة «كوفيد-19» تسببت في تراجع عدد زواره بنسبة 72%، العام الفائت مقارنة مع 2019، مع تدني الإيرادات بأكثر من 90 مليون يورو.

واستقطب المتحف الباريسي الأكبر في العالم، الذي أغلق أبوابه لستة أشهر 2.7 مليون زائر في 2020، مقارنة مع 9.6 مليون زائر في 2019، و10.2 مليون زائر في رقم قياسي سجله العام 2018، حسب «فرانس برس».

وخلال موسم الصيف وعطلة مطلع نوفمبر، شكّل الفرنسيون 84% من الزوار فيما كان الأجانب بينهم خصوصا الأميركيين والصينيين واليابانيين والبرازيليين يمثلون في العادة 75% من عدد الزيارات.

ورغم المعرض الضخم المخصص لعملاق عصر النهضة ليوناردو دا فينتشي والذي استقطب 1.1 مليون زائر وانتهى قبيل بدء تدابير الإغلاق العام الأول في مارس، فإن الإيرادات تراجعت بأكثر من 90 مليون يورو، فيما بلغت قيمة مساعدات الدولة 46 مليون يورو.

واتسمت سنة 2020 بالتنويع الكبير في العروض الرقمية في المتحف الذي يبلغ عدد متابعيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي 9.3 مليون «بازدياد 1.02 مليون مشترك عن 2019»، فيما بلغ عدد الزيارة على الموقع الرسمي للمتحف 21 مليونا.

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