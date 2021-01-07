نجوى كرم تهدي الإمارات «زايد مجدها» «فيديو»

بوستر أغنية نجوى كرم الجديدة (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ أجدد أعمالها الغنائية «زايد مجدها»، والتي تهديها لجمهورها من الشعب الإماراتي الشقيق.

أغنية جديدة تتغنى خلالها الفنانة الملقبة بـ«شمس الأغنية» بشعب وحكام الإمارات العربية المتحدة، وفاجأت بها جمهورها الإماراتي بشكل هدية من لبنان للإمارات، وأطلقتها بشكل فيديو كليب، وتغنت فيها بكلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقي لداني حلو.

وتستعد نجوى لتقديم أغنيتها الجديدة لأول مرة «لايف» خلال حفلها الغنائي في مهرجان «دبي للتسوق»، والذي يجمعها مع الفنان العراقي ماجد المهندس على مسرح «مركز دبي التجاري العالمي» مساء الجمعة، 15 يناير.

وتعيد هذه الإطلالة الفنانة اللبنانية لمحبيها بالإمارات بعد آخر حفلاتها في دبي خلال ديسمبر الماضي، وتقدم خلالها العرض «اللايف» الأول لأجدد أعمالها الغنائية «معذور قلبي»، والتي تأتي بعد النجاح الكبير لآخر أغانيها «بعشق تفاصيلك»، أطلقتها بشكل فيديو كليب تم تصويره «لايف» في عدة مناطق بلبنان، وتأتي الحفلة المنتظرة في دبي من تنظيم «مومنتس إيفنتس».