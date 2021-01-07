نجوى كرم تهدي الإمارات «زايد مجدها» «فيديو»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 04:55 مساء
بوستر أغنية نجوى كرم الجديدة (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ أجدد أعمالها الغنائية «زايد مجدها»، والتي تهديها لجمهورها من الشعب الإماراتي الشقيق.

أغنية جديدة تتغنى خلالها الفنانة الملقبة بـ«شمس الأغنية» بشعب وحكام الإمارات العربية المتحدة، وفاجأت بها جمهورها الإماراتي بشكل هدية من لبنان للإمارات، وأطلقتها بشكل فيديو كليب، وتغنت فيها بكلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقي لداني حلو.

وتستعد نجوى لتقديم أغنيتها الجديدة لأول مرة «لايف» خلال حفلها الغنائي في مهرجان «دبي للتسوق»، والذي يجمعها مع الفنان العراقي ماجد المهندس على مسرح «مركز دبي التجاري العالمي» مساء الجمعة، 15 يناير.

وتعيد هذه الإطلالة الفنانة اللبنانية لمحبيها بالإمارات بعد آخر حفلاتها في دبي خلال ديسمبر الماضي، وتقدم خلالها العرض «اللايف» الأول لأجدد أعمالها الغنائية «معذور قلبي»، والتي تأتي بعد النجاح الكبير لآخر أغانيها «بعشق تفاصيلك»، أطلقتها بشكل فيديو كليب تم تصويره «لايف» في عدة مناطق بلبنان، وتأتي الحفلة المنتظرة في دبي من تنظيم «مومنتس إيفنتس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب في الوسط الليبي على الطعن في مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني وغينيا ...
رياضة محلية
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
كاركاتير خيري - التشبث بالسلطة
كاريكاتير
وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من ...
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
خلال رئاستها مجلس الأمن.. تونس تأمل بصدور قرار نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار ...
ليبيا
حفتر يوجه بوقف دخول غير الليبيين عبر منفذ امساعد
ليبيا
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاعفات تشبه السكتة الدماغية لدى ضحايا «كورونا»