«رشاش».. مسلسل من ملف الجهات الأمنية السعودية قريبا على «شاهد»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 11:49 صباحا
مشهد من مسلسل «رشاش» (خاص لـ بوابة الوسط)

لأول مرة في تاريخ الإنتاج الدرامي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، تنطلق قريبًا على «شاهد VIP» الدراما السعودية المُستندة إلى أحداث حقيقية «رشاش»، من إنتاج «MBC STUDIOS».

يُعد «رشاش» أكبر عمل درامي في المملكة العربية السعودية، وأضخم إنتاج يُعرض على منصة رقمية في المنطقة، فضلًا عن كونه أحد أبرز الإنتاجات الدرامية العربية من نوعه.

واعتبارًا من الخميس 21 يناير، وتحت «مسلسلات شاهد الأصلية»، تبدأ منصة «شاهد VIP» المنضوية تحت مظلة «مجموعة MBC»، بعرض خفايا القصة التي لم تُرو من قبل، والمأخوذة من أرشيف الجهات الأمنية السعودية، حول مجرم عتيد مارس نشاطاته الإجرامية المروّعة خلال حقبة الثمانينات في المملكة العربية السعودية. تستند قصة العمل إلى أحداث حقيقية، وتروي القصة الكاملة لرجل العصابات سيئ السمعة المعروف باسم «رشاش»، والجهود الجبارة التي بذلتها أجهزة الأمن للإيقاع به وتقديمه إلى العدالة.

ثمانية أجزاء
العمل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيوني البريطاني الشهير توني جوردان، بالتعاون مع الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي. يأتي «رشاش» ضمن سلسلة من ثمانية أجزاء ناطقة بالعربية ومترجمة إلى الإنجليزية، وتُعرض على «شاهد VIP» بواقع حلقة واحدة كل خميس مدتها 60 دقيقة.

تروي سلسلة «رشاش» قصة القاتل الشرس ومهرب المخدرات سيئ الصيت رشاش، الذي أُلقي القبض عليه في المملكة العربية السعودية أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

يتتبّع العمل المراحل الإجرامية المتعاقبة في حياة رشاش، بدءًا من أولى تجاربه الإجرامية، مرورًا بالفترة التي عاث فيها فسادًا، وانتهاءً بالإيقاع به وتقديمه إلى العدالة. بموازاة ذلك تُسلّط الحكاية الضوء على الضابط الشاب «فهد» الذي كرس جهوده وسخّر مسيرته المهنية للإيقاع برشاش والقضاء على منظمته الإجرامية.

طاقم تمثيلي سعودي
يضم «رشاش» طاقما تمثيليا يتألف بأكمله من الممثلين السعوديين، هم: يعقوب الفرحان (رشاش)، نايف الضفيري (فهد)، فايز بن جريس (عمر)، حكيم جمعة (سلطان)، عبدالله البراق (مهال)، إبراهيم الحجاج (قحص)، أيمن المطهر (مصلح)، خالد يسلم (الشيف عزام)، سمية رضا (عايدة).

وعلى الرغم من أن الممثلين الرئيسيين قاموا بتنفيذ بعض المشاهد الخطرة بأنفسهم، فقد كان لكل ممثل في العمل بديل محترف للقيام بمشاهد الأكشن الخطرة نيابةً عنه. وخضع جميع الممثلين لتدريب خاص على الأسلحة قبل بدء التصوير على أيدي محترفين متخصصين، وذلك كي يبدو الممثلون ضمن مشاهد الأكشن بمظهر المحترفين المعتادين على التعامل مع الأسلحة على نحوٍ مقنع للمشاهد.

مشهد من مسلسل «رشاش» (خاص لـ بوابة الوسط)
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