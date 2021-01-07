إلغاء مزاد على قطع نازية في فرنسا بعد اعتراضات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 03:00 مساء
صورة تظهر قاعة المحاكمات في نورمبرغ خلال محاكمة 21 من كبار القادة النازيين، سبتمبر 1946 (أ ف ب)

ألغي مزاد علني على قطع عائدة للحقبة النازية كان من المقرر إجراؤه، السبت، في سواسون بشمال فرنسا، بعدما أثار اعتراض جمعية مناهضة لمعاداة السامية، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وأوضحت السلطة المحلية في منطقة أين أنها «تبلغت بتنظيم مزاد في سواسون يوم السبت 9 يناير تُعرَض فيه للبيع قطع نازية، وهو ما أوردته الصحافة أيضًا».

وأضافت «بعد تحليل الوضع، أجريت اتصالات بناءً على طلب رئيس السلطة المحلية لتجنب إقامة هذا المزاد، وقد ألغته الجهة المنظمة بالفعل».

واتهم المكتب الوطني للتوعية ضد معاداة السامية في بيان نشر على موقعه على الإنترنت «منظمين غير مسؤولين» بأنهم «يضفون قيمةً» للحقبة النازية من خلال إقامة هذا المزاد.

وذكّرت الجمعية بالحظر المفروض على «ارتداء أو عرض شارات أو شعارات عامة تذكر بتلك التي يرتديها أعضاء منظمة مدانون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

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